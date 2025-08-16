Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Diễn biến đợt mưa lớn diện rộng tại TPHCM, có nơi trên 100mm

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo từ 7h ngày 16/8 đến 7h ngày 18/8, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên, trong 24h qua, khu vực TPHCM có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to tới rất to. Lượng mưa 24h qua (từ 19h ngày 14/8 đến 19h ngày 15/8) như sau: Thanh An 85.4mm, Củ Chi 78.8mm, Bến Cát 59.6mm, Bình Chánh 50mm, Phước Vĩnh 41.2mm, ...

Dự báo từ 7h ngày 16/8 đến 7h ngày 18/8, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

anh-man-hinh-2025-08-16-luc-075130.png
Bản đồ dự báo lượng mưa tại TPHCM trong 24h tới.

Đơn cử, khu vực Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Dĩ An, Bàu Bàng, Xuyên Mộc được dự báo có xác suất mưa 70-80%, tổng lượng mưa phổ biến từ 80-110mm.

Khu vực Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, Côn Đảo cũng có xác suất mưa 70-80%, tổng lượng mưa phổ biến từ 90-120mm.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên dự báo đợt mưa lớn có khả năng kéo dài đến hết ngày 17/8 trên khu vực TPHCM. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 220mm. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.

anh-man-hinh-2025-08-16-luc-075121.png
Dự báo chi tiết xác suất mưa, tổng lượng mưa cho từng khu vực tại TPHCM từ 7h ngày 16/8 đến 7h ngày 18/8.

Nguyên nhân gây mưa dông ở TPHCM và khu vực Nam bộ là do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động mạnh lên nối với vùng áp thấp ở ngoài khơi giữa Biển Đông khả năng hoạt động mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Gió mùa Tây Nam (tác nhân gây mưa ở Nam bộ và khu vực Tây Nguyên vào mùa mưa) hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Hội tụ gió tồn tại trên khu vực TPHCM.

Dự báo trong khoảng 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động mạnh lên nối với vùng áp thấp ở giữa Biển Đông, nhiều khả năng vào nhiễu động này hoạt động mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới chủ yếu di chuyển theo hướng tây tây bắc, khoảng ngày 18-19/8 suy yếu dần.

mua.jpg
Cơ quan khí tượng dự báo từ 7h ngày 16/8 đến 7h ngày 18/8, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm. Ảnh minh họa: PV

Khoảng từ ngày 21-22/8 trở đi rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung bộ hoạt động mạnh dần. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, riêng ngày 18-21/8 giảm hơn, có cường độ trung bình.

Hữu Huy
#mưa lớn TP.HCM #dự báo thời tiết #mưa dông Nam bộ #ngập lụt #thời tiết ngày 18/8 #bão nhiệt đới #dự báo mưa

