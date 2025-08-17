Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Diễn biến mưa dông ở miền Bắc, miền Trung

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay (17/8) đến đêm mai (18/8), khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa 50-120mm, có nơi trên 250mm. Hà Tĩnh đến Quảng Trị hôm nay cũng có mưa vừa, mưa to. Các khu vực khác trên cả nước có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khu vực phía Đông Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An là trọng tâm đợt mưa dông lần này. Dự báo từ hôm nay đến đêm mai (18/8), khu vực này trời nhiều mây, mưa dông xuất hiện theo từng đợt với cường độ mưa vừa, mưa to đến rất to.

Lượng mưa trong thời gian này từ 50-120mm, có nơi trên 150mm, riêng vùng núi từ 30-50mm, có nơi trên 150mm.

Sau đó, ngày và đêm 19/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm,có nơi trên 150mm.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

mua-0611.jpg
Khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa lớn kéo dài.

Hà Tĩnh và Quảng Trị trong ngày và đêm nay (17/8) cũng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 27-30 độ.

TP Huế, Đà Nẵng, ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng phía đông của Gia Lai đến Lâm Đồng ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-32 độ.

Lượng mưa trong chiều và tối nay ở cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo trong chiều và tối những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #mưa dông #thời tiết miền Bắc #thời tiết Hà Nội #Hà Nội mưa #Thời tiết miền Trung #áp thấp nhiệt đới

Xem thêm

Cùng chuyên mục