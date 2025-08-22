Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, di chuyển rất nhanh

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (22/8), vùng áp thấp trên khu vực phía đông đảo Luzon của Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo trong hôm nay sẽ đi vào Biển Đông, mạnh lên thành bão, di chuyển rất nhanh, hướng thẳng đất liền nước ta.

Vào 7h sáng nay (22/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên đảo Luzon của Philippines với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24h tiếp theo, tính từ 7h sáng 22/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 7h sáng 23/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa 730km về phía đông đông bắc với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, di chuyển khá nhanh với vận tốc khoảng 15-20km/h, có khả năng mạnh lên thành bão số 5.

Đến 7h ngày 24/8, tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa 290km về phía đông bắc.

atnd.gif
Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm, hướng về đất liền khu vực Bắc Trung Bộ nước ta. Đến 7h ngày 25/8, tâm bão ở phía nam khu vực đảo Hải Nam của Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, với tốc độ di chuyển nhanh và hướng thẳng vào đất liền nước ta, áp thấp nhiệt đới, sau đó là bão số 5 có thể gây ra một mưa lớn diện rộng ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ trong khoảng từ 25-27/8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông hôm nay có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền, tình hình mưa dông vẫn diễn biến phức tạp ở vùng núi phía Bắc. Trong ngày và đêm nay khu vực này tiếp tục có mưa to rải rác với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ nay (22/8) đến ngày 23/8, lũ hạ lưu sông Cầu tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở dưới mức BĐ1, sông Lục Nam tiếp tục xuống ở dưới BĐ1, lũ hạ lưu sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn và Thái Nguyên.

Nguyễn Hoài
