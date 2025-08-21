Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Biển Đông sắp đón bão

Nguyễn Hoài
TPO - Dự báo vùng áp thấp ngoài khơi của Philippines sẽ đi vào Biển Đông trong khoảng ngày 22-23/8, có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục mạnh lên thành bão với xác suất 60-70%. Miền Bắc có thể hứng chịu mưa lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trên khu vực vùng biển ngoài khơi phía đông Philippines đang có một vùng áp thấp hoạt động.

Dự báo trong đêm 22/8 đến ngày 23/8, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Nhận định xa hơn, sau khi hình thành, áp thấp nhiệt đới có khả năng tiếp tục mạnh lên thành bão với xác suất 60–70%. Cơn bão này dự báo sẽ di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày sau đó.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau là áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, trong những ngày tới khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) và vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu, tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

bao-2.jpg
Biển Đông có thể đón bão những ngày tới. Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra, từ ngày 25/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đặc biệt lưu ý, diễn biến của vùng áp thấp, sau đó là áp thấp nhiệt đới/bão còn phức tạp, cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin qua các bản tin chính thức của cơ quan khí tượng thủy văn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trên đất liền hôm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 21/8 có nơi trên 140mm như trạm Vạn Ninh (Lạng Sơn) 199mm, trạm Nhất Hòa (Lạng Sơn) 195mm, trạm Tân Lập (Thái Nguyên) 143mm.

Dự báo từ chiều tối ngày 21/8 đến đêm 22/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cũng trong chiều tối và đêm 21/8, các nơi khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #bão #áp thấp nhiệt đới

