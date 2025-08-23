Dự báo mưa lớn, Hà Tĩnh đồng loạt xả tràn 7 hồ chứa nước

TPO - Trước dự báo mưa lớn do áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 5 gây ra, 7 hồ chứa nước tại Hà Tĩnh sẽ được xả tràn nhằm ứng phó với mưa lũ.

Ngày 23/8, đại diện Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, đơn vị sẽ đồng loạt vận hành xả tràn 7 hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh, gồm các hồ: Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Đá Hàn, Khe Xai, Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi.

Theo đó, thời gian xả tràn bắt đầu từ 9h ngày 24/8, lưu lượng xả từ 5 - 120 m3/giây. Thời điểm kết thúc căn cứ vào tình hình thời tiết và mực nước hồ.

Việc chủ động xả tràn 7 hồ chứa nước nhằm chủ động ứng phó trước dự báo mưa lớn do áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão (cơn bão số 5) gây ra từ ngày 24 tới hết ngày 27/8 với lượng mưa dự báo từ 150 - 300 mm, có nơi trên 600 mm.

Hồ đập tại Hà Tĩnh sẽ đồng loạt được xả tràn phòng mưa lớn.

Cùng với việc chủ động xả tràn các hồ chứa lớn, mực nước một số hồ chứa có dung tích nhỏ như Đá Cát, Khe Lau, Khe Nậy, Đập Mưng... có tràn tự do hiện nay đã xấp xỉ ngang bằng cao trình ngưỡng tràn. Khi có mưa lớn, mực nước các hồ này sẽ tăng lên và chảy qua tràn tự do với lưu lượng dự kiến 1 - 90 m3/giây.

Đại diện Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cũng cho biết, việc chủ động xả tràn các hồ chứa nhằm kiểm soát mực nước, giảm áp lực cho công trình, giảm thiểu rủi ro ngập lụt cho vùng hạ du khi mưa lớn xảy ra, bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân.