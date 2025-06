Mưa lớn, nhiều hồ chứa thủy điện Hà Tĩnh đồng loạt xả tràn

TPO - Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, nhiều nhà máy thuỷ điện, hồ chứa nước trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động xả tràn điều tiết nước.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, từ ngày 12 tới sáng 13/6, tại Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 57-143 mm, có nơi đo được 239,6 mm.

Để phòng chống mưa lũ, nhiều nhà máy thuỷ điện, hồ chứa nước đồng loạt xả lũ. Theo đó, Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô đã chủ động triển khai việc điều tiết nước qua tràn từ 17h ngày 12/6 với lưu lượng 50 m3/giây.

Lúc 8h ngày 13/6, khu vực nhà máy vẫn đang có mưa, lưu lượng nước đổ về hồ chứa của nhà máy khoảng 120 m3/giây, lưu lượng nước phát điện 2 tổ máy 32 m3/giây, cao trình nước ở thượng lưu là 69,19 m, cao trình nước ở hạ lưu là 22,6 m. Đến hiện tại nhà máy đang xả tràn với lưu lượng 10 m3/giây.

Trước dự báo từ ngày 11-13/6 Hà Tĩnh có mưa lớn, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cũng đã chủ động xả tràn một số hồ chứa như hồ Tàu Voi, hồ Khe Xai, hồ Đá Hàn, hồ Đá Cát, hồ Văn Võ…

Cụ thể, lưu lượng điều tiết nước qua tràn của các hồ hiện nay là hồ Tàu Voi 10 m3/giây, hồ Mộc Hương 38,76 m3/giây, hồ Đá Cát 33,01 m3/giây, hồ Khe Xai 5 m3/giây, hồ Kim Sơn 5 m3/giây, hồ Đá Hàn 8 m3/giây…

Cùng đó, một số hồ chứa có dung tích nhỏ, tràn tự do đã hoạt động như hồ Ma Leng, hồ Đập Hội, hồ Nhà Lào, hồ Khe Dài, hồ Đập Họ, hồ Cơn Trồi…