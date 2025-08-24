Bắt khẩn cấp nghi phạm gây ra vụ cháy 57 ki-ốt chợ vì ghen

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Phạm Văn Phúc - nghi phạm gây ra vụ cháy 57 ki-ốt chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng), trưa 22/8 vừa qua.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ Phạm Văn Phúc (63 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Ông Phúc được xác định là nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng), làm 57 ki-ốt bị thiêu rụi, ước thiệt hại hơn 20 tỷ đồng.

Hiện trường vụ cháy chợ Thanh Tùng.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, trưa 22/8, ngọn lửa bùng phát từ ki-ốt của ông Nguyễn Văn Phúc tại chợ Thanh Tùng và lan nhanh sang các ki-ốt khác. Đám cháy lan nhanh do khu vực kinh doanh chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa như vải, quần áo.

Về nguyên nhân vụ cháy bước đầu chính quyền xác định, do ghen tuông với bà T., ông Nguyễn Văn Phúc đã dùng dao chém bà T. bị thương. Sau đó, ông Phúc mở van bình gas trong ki-ốt làm lửa bùng phát dữ dội.

UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) thống kê có 57 ki-ốt tại chợ bị thiêu rụi, ước thiệt hại ban đầu hơn 20,6 tỷ đồng.

Một số tiểu thương thiệt hại nặng như: Ông Bùi Hữu Ba có 8 ki-ốt bị cháy, thiệt hại trên 4 tỷ đồng; ông Phan Hoàng Kiếm, ông Đặng Minh Chánh mỗi người bị cháy 3 ki-ốt, mỗi ki-ốt khoảng 1 tỷ đồng...

Nước mắt tiểu thương sau vụ cháy chợ Thanh Tùng.

Hiện có 18 tiểu thương không có nhà ở riêng (ở lại chợ), trong đó 3 hộ rơi vào cảnh không còn chỗ ở. UBND xã Thanh Tùng đã mượn tạm nhà dân khu vực chợ làm nơi ở tạm cho các hộ bị thiệt hại.

Bà Nguyễn Thị Loan, tiểu thương bán vải trong chợ xót xa khi toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi. "Khi lửa bùng lên cả nhà chỉ hô nhau chạy thoát thân, may không ai bị làm sao", bà Loan nói.

Bà Nguyễn Thị Ái, chủ nhiều ki ốt kinh doanh hàng gia dụng cho biết, một ngày trước vụ cháy vừa nhập lô hàng mới về, chưa kịp bán đã cháy rụi hết. "Gia đình tôi có 11 ki-ốt, giờ không còn gì, chỉ biết bỏ chạy khi lửa lan đến", bà Ái xót xa.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Phạm Thành Ngại, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau - Huỳnh Quốc Việt đã tới thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ bước đầu cho các hộ dân bị ảnh hưởng vụ cháy.