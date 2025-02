Chợ ở Tuyên Quang cháy lớn, huy động nhiều cảnh sát dập lửa

TPO - Khoảng 6h50 sáng 25/2, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chợ Trung Môn, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng 6 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa.

Do chợ chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ từ các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an huyện Yên Sơn và Công an xã Trung Môn tham gia dập lửa, phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực.

Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã có mặt từ sớm để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.



Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy, phối hợp với người dân để giảm thiểu thiệt hại. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.