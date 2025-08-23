'Cụ đa' 200 tuổi trên núi ở Quảng Ngãi bất ngờ bốc cháy dữ dội

TPO - Sau gần 2 năm kể từ ngày bị ngã đổ và được di dời, trồng lại trên núi Thiên Bút, những mầm xanh đã hồi sinh trên "cụ đa" 200 năm tuổi. Hôm nay "cụ đa" bất ngờ bị bốc cháy dữ dội, hy vọng sống lần 2 rất mong manh.

Chiều 23/8, lãnh đạo UBND phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, cây đa 200 tuổi bị bật gốc trên đường Nguyễn Văn Linh và được di dời về trồng ở núi Thiên Bút bất ngờ bốc cháy dữ dội.

“Vụ cháy xảy ra lúc khoảng 14h30 cùng ngày. Nguyên nhân vụ cháy có thể do người dân đến đốt nhang nhiều, gặp gió mạnh khiến lửa bén vào thân cây, gây cháy lớn”, lãnh đạo phường Cẩm Thành nói thêm.

“Cụ đa” 200 tuổi được trồng trên núi Thiên Bút bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo ghi nhận của PV, “cụ” đa 200 tuổi trên núi Thiên Bút bị cháy chỉ còn trơ lại thân đen sì, cháy rỗng từ gốc đến ngọn sau đám cháy. Hy vọng sống lần 2 của cây đa hiện rất mong manh.

Theo anh Huỳnh Huy Thọ (34 tuổi - một người dân sống gần núi Thiên Bút) cho hay, ngọn lửa bốc lên nghi ngút từ bên trong thân cây, sau đó lan nhanh ra toàn bộ thân và tán cây. “Người dân lập tức hô hoán và báo cho chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đến chữa cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn nên cây đa gần như bị thiêu rụi hoàn toàn”, ông Thọ nói.

Ông Cao Phi Hoàng (47 tuổi), một người dân khác sống gần núi Thiên Bút cho biết, vào ngày rằm và mùng 1 âm lịch hàng tháng, người dân đến thắp hương dưới gốc đa cầu an rất đông. “Có thể, do nhiều hương được đốt cùng lúc, gặp gió mạnh, khiến ngọn lửa bén vào phần thân cây, gây ra vụ cháy nghiêm trọng”, ông Hoàng nói.

Trước đó, khoảng 5h sáng ngày 21/9/2021 sau một đêm mưa to gió lớn, cây đa cổ thụ 200 năm tuổi ở đường Nguyễn Văn Linh (tổ dân phố Trường Thọ Tây C, phường Trương Quang Trọng) bất ngờ bị ngã đổ. Cây đa có đường kính khoảng 4m, cao hơn 20m, tán rộng 30-60m.

Đến ngày 25/9, UBND TP. Quảng Ngãi (cũ) đã phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi huy động 3 xe cẩu hạng nặng từ 50 tấn đến 120 tấn để phục vụ việc nâng đỡ thân đa cổ thụ lên xe tải trước khi vận chuyển về trồng lại bên triền núi Thiên Bút.

Việc đưa “cụ đa” nặng 120 tấn, dài 15 mét, chiều ngang tới 7 mét về nơi ở mới bên triền núi Thiên Bút cách khoảng 9 cây số là một cuộc di dời lịch sử với người Quảng Ngãi. Do xe đầu kéo không thể di chuyển thẳng vào đường trung tâm, nên phải đi lùi hơn 1km ra đường tránh Quốc lộ 1A.

Cây đa sau khi được dời lên núi Thiên Bút phát triển mạnh, những cành lá đã mọc xanh.

Để giúp “cụ đa” đứng vững, các đơn vị quản lý và chăm sóc đã dùng các trụ bê tông, dây cáp chằng chống, dùng lưới che chắn tạo bóng mát.

Theo một số bậc cao niên, cây đa này hơn 200 tuổi, là một trong ba cây đa cổ thụ quý ở địa phương. Trước đây cây đa đã được đề nghị công nhận Cây di sản cùng một cây đa ở núi Long Đầu gần sông Trà Khúc. Cây đa đã từng che chở dân làng qua những trận bom khốc liệt thời kháng chiến.