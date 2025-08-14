Tự xưng nhân viên ngân hàng để lừa gần 30 tỷ đồng

Sáng 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lăng Ngọc Diễm (SN 1986, ngụ phường Bình Đức, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Công an An Giang nhận tin tố giác của người dân về việc Diễm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua xác minh, công an xác định, khoảng năm 2024, Diễm tự xưng nhân viên một ngân hàng ở Long Xuyên, nói có nguồn khách hàng cần vay 'nóng' để đáo hạn. Qua đó Diễm huy động vốn từ 4 người dân tại huyện Chợ Mới cũ, với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, Diễm chiếm đoạt rồi bỏ trốn khỏi địa phương.