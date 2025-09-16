Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Gã bảo vệ 'quyền lực' và chiêu qua mặt lực lượng chức năng để môi giới mại dâm

Tiền Lê
TPO - Ngọc là bảo vệ có nhiệm vụ cảnh giới tại điểm lên xuống giữa khu vực cà phê và khu vực phòng nghỉ của khách sạn Ngọc Sê, phát hiện có biểu hiện lạ sẽ hô hoán, cảnh báo cho các phòng đang hoạt động mại dâm tẩu thoát.

tien-phong.jpg
Khách sạn Ngọc Sê.

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố 3 đối tượng về hành vi “Môi giới mại dâm” xảy ra khách sạn Ngọc Sê (số 133 đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku).

Theo đó, tối 7/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang 3 cô gái ở độ tuổi 22-26 đang bán dâm cho khách tại khách sạn Ngọc Sê. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Anh Ngọc (SN 1973, trú tại phường Thống Nhất, nhân viên bảo vệ của khách sạn), Nguyễn Thị Vân (SN 1981, trú tại xã Ia Tôr, nhân viên lễ tân của khách sạn) và Đinh Thị Mỹ Linh (SN 1999, trú tại xã Ia Ly, là “má mì” của gái bán dâm).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã bắt đầu môi giới mại dâm cho khách đến nghỉ tại khách sạn với các gái bán dâm từ khoảng tháng 3/2025. Khi khách có nhu cầu đặt vấn đề với Vân, đối tượng sẽ liên hệ với Ngọc và Ngọc sẽ trực tiếp liên lạc với Linh.

Sau khi thỏa thuận số lượng và giá cả, Linh sẽ điều động các cô gái tại một nhà trọ ở hẻm Phan Đình Phùng (phường Pleiku) đến khách sạn Ngọc Sê để bán dâm cho khách.

Để đối phó với lực lượng chức năng, Ngọc có nhiệm vụ cảnh giới “chốt chặn” tại điểm lên xuống giữa khu vực cà phê và khu vực phòng nghỉ của khách sạn. Ở khách sạn cũng được trang bị các camera an ninh, nếu phát hiện có biểu hiện lạ, Ngọc sẽ hô hoán, cảnh báo cho các phòng đang hoạt động mại dâm tẩu thoát.

Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã mời những người có liên quan đến làm việc, trong đó có nhân viên quản lý của khách sạn để làm rõ liệu có hay không hành vi đồng phạm với các đối tượng môi giới mại dâm.

Được biết, các đối tượng ra giá khoảng 700 ngàn đồng/khách/lượt bán dâm “tàu nhanh”, còn qua đêm thì có giá 2 triệu đồng/khách. Sau khi thỏa mãn nhu cầu, khách sẽ trực tiếp đưa tiền cho gái bán dâm.

Khách sạn Ngọc Sê được xây dựng từ lâu trên đường Nguyễn Tất Thành, nổi tiếng ở Pleiku nhiều năm nay. Vị trí đất ở đây được xem là "vị trí vàng" của Pleiku.

Tiền Lê
#Khách sạn Ngọc Sê #môi giới mại dâm #Gia Lai #bắt quả tang #Công an Gia Lai #hoạt động phạm pháp #bán dâm #Pleiku

