Pháp luật

Ông chủ hệ thống nhà hàng, khách sạn người Hàn Quốc cho tiếp viên bán dâm lĩnh 7 năm tù

Tân Châu
TPO - Son Teaheum (quốc tịch Hàn Quốc), chủ nhà hàng Goguryeo và khách sạn The Shilla Luxury 1 bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Chứa mại dâm”.

Chiều nay (25/8), sau 1 ngày xét xử, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Son Taeheum (51 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) 7 năm tù về tội “Chứa mại dâm”.

6 bị cáo khác là người Hàn Quốc và 3 bị cáo là quản lý, thu ngân của nhà hàng bị tuyên phạt từ 3 đến 5 năm tù cho 1 trong 2 tội “Môi giới mại dâm” hoặc “Chứa mại dâm”.

z6941508743103-40985336ae70e2bdeacab578dd71ed2e.jpg
Bị cáo Son Teaheum (bìa phải) tại phiên tòa ngày 25/8.

HĐXX xác định, bị cáo Taeheum có vai trò cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo đường dây mại dâm; các bị cáo còn lại hưởng lợi từ việc ăn chia theo hóa đơn và phần trăm tiền rượu.

Tại phiên tòa, bị cáo Son Teaheum và các đồng phạm cùng thừa nhận hành vi tổ chức và môi giới mại dâm như cáo trạng xác định. Taeheum khai nhận bị tòa án ở Hàn Quốc nhiều lần phạt tù, phạt tiền về các hành vi trộm cắp, bạo hành, vi phạm giao thông, đánh bạc...

Theo cáo trạng, tháng 3/2023, Son Taeheum nhập cảnh vào Việt Nam và nhận chuyển nhượng lại nhà hàng Goguryeo trên đường Phạm Thái Bường, quận 7 (nay là phường Tân Hưng, TPHCM) và cho vợ (người Hàn Quốc) đứng tên. Son Taeheum thuê thêm khách sạn The Shilla Luxury I gần đó để kinh doanh, thuê người đứng tên giấy phép với mức lương 5 triệu đồng/tháng và bị cáo này trực tiếp điều hành.

Đối tượng thuê quản lý người Hàn Quốc và trả công theo hình thức hưởng phần trăm lợi nhuận hoặc phần trăm hoá đơn bán rượu; còn nhân viên người Việt làm quản lý tiếp viên, phục vụ, thu ngân với mức lương từ 5 đến 12 triệu đồng/tháng.

Son Teaheum chỉ đạo các quản lý người Hàn Quốc cho phép tiếp viên, ngoài việc ngồi tiếp rượu, bia và bán dâm khi khách có nhu cầu. Giá mua dâm là 3,8 triệu đồng/khách qua đêm kèm 800 ngàn đồng tiền phòng, hoặc 2 triệu đồng/lượt kèm 500 ngàn đồng tiền phòng. Tiền mua dâm được gộp chung vào hóa đơn ăn uống.

Son Teaheum lập nhóm trên Telegram kết nối các nhân viên nhà hàng Goguryeo và khách sạn The Shilla để tiện đặt phòng cho khách. Các tiếp viên đến làm việc ghi mã số vào sổ điểm danh, đồng thời đăng ký việc đi bán dâm trong ngày bằng các ký hiệu “0” là không bán dâm, “1” là qua đêm, “2” là một lần...

z6941582353583-5730e880dd5b8425271540d5f816d0a6.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 25/8.

Ngày 3/10/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an quận 7 (cũ) bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 4 cặp đôi, trong đó nữ tiếp viên là nhân viên của Son Teaheum đang mua bán dâm tại khách sạn The Shilla.

Tân Châu
#Hàn Quốc #Xét xử #Tuyên án #Chứa mại dâm

