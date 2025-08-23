Những ám hiệu cho tiếp viên bán dâm tại hệ thống nhà hàng, khách sạn của ông chủ người Hàn Quốc

TPO - Tiếp viên nữ khi đến nhà hàng làm việc nếu có đi bán dâm thì đăng ký bằng các ký hiệu “0”: không bán dâm, “1”: qua đêm, “2”: một lần...

TAND TPHCM quyết định đưa vụ án Son Teaheum (quốc tịch Hàn Quốc), chủ nhà hàng Goguryeo và khách sạn The Shilla Luxury 1 ra xét xử sơ thẩm về tội “Chứa mại dâm” vào ngày 25/8 tới đây. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày, do thẩm phán Phạm Viết Hùng làm chủ tọa phiên tòa.

Son Teaheum - chủ mưu vụ án. Ảnh: CA

HĐXX cho biết, tại phiên tòa sắp tới, cùng bị xét xử tội “Chứa mại dâm” với bị cáo Son Teaheum còn có bị cáo Khổng Minh Trí (lễ tân Khách sạn The Shilla). 8 bị cáo khác là quản lý, thu ngân của nhà hàng, trong đó có 5 bị cáo là người Hàn Quốc, bị xét xử về tội “Môi giới mại dâm”.

Cáo trạng xác định, tháng 3/2023, Son Teaheum thuê lại nhà hàng Goguryeo trên đường Phạm Thái Bường, quận 7 (cũ) và thuê 1 người Hàn Quốc đứng tên đại diện theo pháp luật, còn Son Teaheum trực tiếp điều hành. Son Teaheum cũng thuê khách sạn The Shilla và thuê người đứng tên giấy phép với mức lương 5 triệu đồng/tháng và Son Teacheum vẫn là người điều hành.

Son Teaheum thuê 5 quản lý người Hàn Quốc và chi trả công theo hình thức hưởng phần trăm lợi nhuận hoặc % hoá đơn bán rượu. Thuê nhân viên người Việt là Lê Thị Vân và Lê Thị Tố Huyên làm quản lý tiếp viên phục vụ, thu ngân với mức lương 5 đến 12 triệu đồng/tháng.

Son Teaheum chỉ đạo các quản lý người Hàn Quốc cho phép tiếp viên ngoài việc ngồi tiếp rượu, bia còn cho tiếp viên bán dâm khi khách có nhu cầu. Giá mua dâm là 3,8 triệu đồng/khách qua đêm kèm 800 ngàn đồng tiền phòng, hoặc 2 triệu đồng/lượt kèm 500 ngàn đồng tiền phòng. Tiền mua dâm được gộp chung vào hóa đơn ăn uống.

Các tiếp viên đi bán dâm sẽ được sắp xếp cho về sớm. Sau khi khách cà thẻ thanh toán toàn bộ chi phí, thu ngân rút lại số tiền mua dâm tương ứng, giao cho quản lý để chuyển cho khách trả trực tiếp cho tiếp viên sau khi bán dâm.

Son Teaheum lập nhóm trên Telegram kết nối các nhân viên giữa nhà hàng Goguryeo và khách sạn The Shilla để tiện đặt phòng cho khách. Các tiếp viên đến làm việc ghi mã vào sổ điểm danh đồng thời đăng ký việc đi bán dâm trong ngày bằng các ký hiệu “0” là không bán dâm, “1” là qua đêm, “2” là một lần...

Khuya ngày 3/10/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an quận 7 (cũ) bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang bốn cặp đôi, trong đó nữ tiếp viên là nhân viên của Son Teaheum đang mua bán dâm tại khách sạn The Shilla.

Tại Cơ quan điều tra, Son Teaheum và các bị cáo khai nhận hành vi tổ chức và môi giới mại dâm như cáo buộc. Cơ quan điều tra xác định Son Teaheum là chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo đường dây mại dâm này.