Đường dây mại dâm có người mẫu, ca sĩ; Phát hiện 25kg ma túy tại nhà cô gái ở Bình Dương

TPO - "Tú ông" thu lợi 15 tỷ đồng từ hoạt động mại dâm; Một công nhân tử vong trong lúc tháo dỡ căn nhà; Phát hiện gần 25kg ma túy và 1 khẩu súng tại căn hộ của cô gái ở Bình Dương,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

TPHCM dừng hỗ trợ thêm cho cán bộ thôi việc do sắp xếp bộ máy

Cán bộ, người lao động TPHCM nghỉ việc do tinh gọn bộ máy không được hỗ trợ thêm do chính sách bị HĐND thành phố bãi bỏ. Việc bãi bỏ Nghị quyết 01 về hỗ trợ tăng thêm cho cán bộ diện tinh giản vừa được HĐND thành phố thông qua.

Cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết 01 của HĐND TPHCM đã bị bãi bỏ. Do đó các chế độ, chính sách hỗ trợ thêm khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp của hệ thống chính trị phải dừng thực hiện do quy định pháp luật đã hết hiệu lực thi hành. (XEM CHI TIẾT)

"Tú ông" ở TPHCM thu lợi 15 tỷ đồng từ hoạt động mại dâm

TAND TPHCM vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thái (27 tuổi, ngụ TPHCM) 12 năm tù về tội môi giới mại dâm và 3 năm tù về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Quá trình điều tra xác định từ tháng 6/2022, Nguyễn Hữu Thái sử dụng các số điện thoại không chính chủ, lấy tên là "Triệu Mẫn Nhà Đất" lên mạng xã hội lấy thông tin về những cô gái có nhu cầu bán dâm.

Sau đó, Thái lập các nhóm Telegram, đăng tải các hình ảnh nữ kèm tên, mã số, năm sinh, chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng, video nhạy cảm của họ và giá bán dâm. Người nào muốn tham gia nhóm đóng phí 2 triệu đồng/người. Thái còn thu phí số tiền 500.000 đồng khi người mua dâm yêu cầu gửi hình ảnh gái bán dâm. Nếu chọn ai thì khách mua dâm liên hệ với Thái để thỏa thuận giá bán dâm từ 5-6 triệu đồng/lần, bán dâm qua đêm giá 10-15 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)

Một công nhân tử vong trong lúc tháo dỡ căn nhà ở TPHCM

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động làm một người tử vong ở quận 12, TPHCM.

Theo đó, vào sáng 20/4, một nhóm công nhân đến tháo dỡ căn nhà cấp bốn nằm trong hẻm trên đường Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Trong lúc thi công, bức tường bất ngờ đổ sập khiến nhóm công nhân tháo chạy ra ngoài. Thời điểm trên, ông N.A.Q. (46 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) không kịp chạy, bị bức tường đè lên người dẫn đến tử vong.

Phát hiện gần 25kg ma túy và 1 khẩu súng tại căn hộ của cô gái ở Bình Dương

Theo Công an tỉnh Bình Dương, qua công tác nắm tình hình ở địa bàn, công an phát hiện Đào Thị Như Quỳnh (SN 1997, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) thuê các căn hộ chung cư, nhà ở... tại Bình Dương để hoạt động cất giữ ma túy số lượng lớn.

Khám xét khẩn cấp các căn hộ chung cư, nhà ở mà Quỳnh thuê ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), ban chuyên án thu giữ tổng cộng gần 25kg ma túy các loại, 1 khẩu súng ngắn và 10 viên đạn, cùng nhiều tang vật khác. (XEM CHI TIẾT)

Bình Dương đề xuất đầu tư 56.000 tỷ đồng xây metro

Tỉnh Bình Dương vừa kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư tuyến metro số 1 TP Bình Dương - Suối Tiên.

Tuyến đường sắt đô thị số 1 (metro số 1) từ TP Thủ Dầu Một đến Suối Tiên dài 29 km đi qua 4 thành phố của Bình Dương là Tân Uyên, Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An. Điểm đầu tuyến tại ga S1 thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; điểm cuối tại ga bến xe Suối Tiên (metro số 1 TPHCM) thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 56.300 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 6.670 tỷ; xây dựng 20.265 tỷ; thiết bị 15.280 tỷ; quản lý, tư vấn, chi phí khác là 5.330 tỷ; chi phí dự phòng 8.730 tỷ. (XEM CHI TIẾT)

Bị mèo hoang cắn, người đàn ông ở Bình Thuận tử vong sau 2 tháng

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho biết, 2 tháng sau khi bị mèo hoang cắn, nam bệnh nhân 36 tuổi, trú tại xã Gia An, huyện Tánh Linh đã tử vong.

Theo hồ sơ dịch tễ, ngày 9/2, khi đang ngồi uống nước ở khu vực nghĩa trang xã Gia An, nạn nhân bị một con mèo hoang chạy đến cắn vào chân trái. Dù vết thương có chảy máu, người đàn ông không đi tiêm vắc xin ngừa bệnh dại, không tiêm huyết thanh kháng dại. Gần 2 tháng sau, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, sợ gió, khó thở, co giật. Đến ngày 5/4, bệnh nhân tử vong.

Đồng Nai rà soát trụ sở cũ làm nhà công vụ cho cán bộ Bình Phước

UBND Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng và UBND TP Biên Hòa rà soát các khu nhà tạm cư trên địa bàn để xem xét, đề xuất sửa chữa thành nhà công vụ.

Tỉnh này cũng yêu cầu cơ quan chức năng rà soát trụ sở các đơn vị hiện không còn sử dụng để thực hiện chuyển đổi công năng thành nhà công vụ bố trí cho cán bộ, công chức Bình Phước khi sáp nhập tỉnh.

UBND tỉnh Đồng Nai đang kiểm tra xác minh những trường hợp thuê, mua nhà ở xã hội không đúng quy định tại các khu căn hộ xã hội trên địa bàn nhằm thu hồi trong thời gian tới. (XEM CHI TIẾT)

Phương án xây cầu Cát Lái nối Đồng Nai với TPHCM

Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết TPHCM và Đồng Nai đã xác định được vị trí xây cầu Cát Lái nối huyện Nhơn Trạch với TP Thủ Đức, TPHCM.

Theo đó, điểm đầu cầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định, cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400m; điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo phương án đưa ra, tổng chiều dài đường và cầu khoảng 11,37 km. Trong đó cầu dài hơn 3 km, được thiết kế với vận tốc 80 km/h, rộng 33,5 m, quy mô 8 làn xe, tĩnh không thông thuyền cao hơn 55m.

Công trình này sẽ được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) với kinh phí khoảng hơn 9.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước tham gia khoảng 4.427 tỷ đồng (chiếm 49%), vốn do nhà đầu tư huy động gần 4.607 tỷ đồng (chiếm 51%).

Hơn 13.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Ninh Thuận đang tập trung kiểm kê các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án điện hạt nhân, dự kiến có tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 13.000 tỷ đồng.

Đến nay, Ninh Thuận đã lập ban chỉ đạo di dân tái định cư dự án, phân công từng sở, ban ngành địa phương, lên các mốc thời gian, chi tiết cụ thể. Theo lộ trình đề ra, tỉnh sẽ hoàn thành công tác kiểm đếm, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư vào cuối tháng 12/2025.