Bỏ 2 triệu đồng mua vàng giả rồi mang cầm cố lấy 165 triệu đồng

Mạnh Thắng
TPO - Giá trị vàng giả khoảng 2 triệu đồng, đối tượng Bình đã cầm cố cho tiệm vàng chiếm đoạt 165 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (40 tuổi) thường trú tại xã Trường Long, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Cao Thanh Bình

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 4/9/2025, Cao Thanh Bình sử dụng tên giả là Nguyễn Văn Út đến tiệm vàng Kim Long (tại xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai) cầm cố 2 dây chuyền vàng, tổng trọng lượng là 1,5 lượng với giá 100 triệu đồng, thời hạn cầm 1 tháng. Đến khoảng gần 10h sáng cùng ngày, tiếp tục có một đối tượng khác đến tiệm vàng Kim Long đề nghị cầm 1 sợi dây chuyền vàng, tổng trọng lượng 1 lượng với giá 65 triệu đồng, thời hạn 1 tháng.

Dây chuyền vàng giả đối tượng Bình cầm cố lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tiếp tục, chiều ngày 9/9, thêm một đối tượng mang 1 sợi dây chuyền vàng 1 lượng đến tiệm vàng Kim Long đề nghị được cầm cố. Chủ tiệm vàng yêu cầu đối tượng này cung cấp căn cước công dân để làm hợp đồng, thì người này không cầm nữa mà bỏ đi. Nghi ngờ những sợi dây chuyền vàng đã cầm cố trước đó, chủ tiệm vàng kiểm tra kỹ thì phát hiện vàng giả, đồng thời không thấy người đến chuộc vàng nên đã trình báo cơ quan Công an.
Kết quả trưng cầu giám định chất lượng số vàng trên của Phân viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tại TP.HCM cho thấy, 3 sợi dây chuyền màu vàng có 99% thành phần là kim loại Bạc (Ag), tổng giá trị chỉ khoảng gần 2 triệu đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ đối tượng Cao Thanh Bình. Cơ quan điều tra cũng xác định, trước đó, đối tượng Cao Thanh Bình đã từng thực hiện thủ đoạn tương tự với một tiệm vàng trên địa bàn phường Hòa Lợi, TP.HCM.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Mạnh Thắng
