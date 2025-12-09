Vụ trộm túi xách của Hoa hậu Mexico: Diễn viên Nguyễn Lâm Thái đối mặt mức án nào ?

TPO - Theo phân tích của luật sư, mặc dù Hoa hậu Mexico khai báo tổng giá trị tài sản trong túi xách khoảng 200 triệu đồng, nhưng diễn viên Nguyễn Lâm Thái chỉ bị xử lý theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự vì giá trị tài sản mà bị can thực tế chiếm đoạt có thể chưa vượt quá 50 triệu đồng hoặc vì yếu tố tái phạm. Đặc biệt, việc Thái tiếp tục phạm tội khi đang trong thời gian thử thách khiến bị can phải đối diện với mức hình phạt nghiêm khắc hơn do thuộc trường hợp tái phạm trong thời gian chấp hành án treo – một tình tiết tăng nặng theo quy định pháp luật.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa ra thông báo khởi tố bị can, bắt tạm giam diễn viên Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 Bộ Luật hình sự. Điều đáng nói, Thái có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, bị Tòa án Nhân dân khu vực 19 TP.HCM xử phạt 14 tháng tù treo và hiện đang trong thời gian thử thách 28 tháng.

Vụ việc gây chú ý không chỉ bởi danh tính của bị hại là hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle - người đang tham gia một sự kiện văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam, mà còn bởi Nguyễn Lâm Thái là nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Điều này khiến câu chuyện nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, đặc biệt là xung quanh giá trị tài sản và căn cứ pháp lý xử lý hình sự.

Đối tượng Nguyễn Lâm Thái tại Cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Theo thông tin phía Hoa hậu Mexico cung cấp, chiếc túi bị mất có thẻ tín dụng, máy ảnh, tiền mặt cùng nhiều vật dụng cá nhân với tổng giá trị ước tính khoảng 200 triệu đồng. Tuy nhiên, Thái chỉ bị khởi tố theo khoản 1 Điều 173, khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao vụ việc không được xử lý theo khoản 2, với khung hình phạt nặng hơn?

Giải đáp băn khoăn này, luật sư Vi Thị Phường – Công ty Luật TNHH MTV Nguyễn Hiếu thuộc đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai - cho rằng cần phân biệt rõ tổng giá trị tài sản trong túi với giá trị thực tế mà đối tượng đã chiếm đoạt. Trong thực tiễn tố tụng, cơ quan điều tra chỉ xác định giá trị tài sản mà nghi phạm đã thực sự chiếm đoạt được, không tính toàn bộ tài sản mà bị hại mang theo.

“Nhiều trường hợp dù túi có tài sản lớn nhưng nếu tài sản được thu hồi đầy đủ, hoặc đối tượng chưa kịp sử dụng, chưa chứng minh được toàn bộ giá trị, cơ quan chức năng chỉ căn cứ vào giá trị thực tế bị chiếm đoạt. Nếu dưới 50 triệu đồng thì xử lý theo khoản 1. Trong vụ án này, khả năng cao Thái bị khởi tố do tái phạm, chứ không phải do giá trị tài sản”, luật sư Vi Thị Phường nhận định.

Cũng theo Luật sư Phường, khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung 2025 quy định người phạm tội trộm cắp tài sản có giá trị dưới 50 triệu đồng nhưng đang bị xử lý hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Luật sư Vi Thị Phường – Công ty Luật TNHH MTV Nguyễn Hiếu, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai.

Trong trường hợp của Nguyễn Lâm Thái, bị can đang trong thời gian thử thách của bản án treo trước đó nhưng vẫn tiếp tục phạm tội. Đây là hành vi thể hiện sự coi thường pháp luật và đáp ứng đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm. Theo luật sư, việc khởi tố và áp dụng biện pháp tạm giam là cần thiết nhằm ngăn chặn nguy cơ bỏ trốn, đồng thời bảo đảm quá trình điều tra khách quan.

Không chỉ vậy, phạm tội trong thời gian thử thách còn là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo Điều 52 Bộ luật Hình sự. Bị can không chỉ vi phạm nghĩa vụ của người đang chấp hành án treo mà còn thể hiện thái độ coi thường pháp luật.

“Bị can đã được hưởng án treo là một chính sách khoan hồng của Nhà nước nhưng không biết sửa chữa mà tiếp tục tái phạm hành vi cùng loại. Điều này thể hiện ý thức tuân thủ pháp luật rất kém và thường được tòa án đánh giá nghiêm khắc hơn khi lượng hình. Trong các vụ án có dấu hiệu tái phạm khi đang thi hành án treo, Tòa án có thể xem xét buộc bị can chấp hành hình phạt của bản án trước đó cùng với hình phạt của vụ án mới. Điều này đồng nghĩa, Thái có nguy cơ phải chấp hành tổng hợp hình phạt, cao hơn nhiều so với khung phạt cơ bản”, Luật sư Phường phân tích.

Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của ban tổ chức sự kiện trong việc đảm bảo an ninh cho khách mời và nghệ sĩ. Từ góc độ pháp lý dân sự, ban tổ chức không phải chịu trách nhiệm bồi thường thay cho bị can nhưng vẫn có thể bị xem xét trách nhiệm quản lý trong trường hợp bố trí người ra vào không kiểm soát, để khách mời được tiếp cận khu vực hậu trường không đúng quy định và thiếu nhân sự giám sát khu vực tài sản cá nhân.

“Trong các sự kiện có sự tham gia của người nổi tiếng, đặc biệt là khách mời quốc tế, việc áp dụng quy trình kiểm soát an ninh chặt chẽ là yêu cầu bắt buộc. Chỉ một sơ suất nhỏ trong việc quản lý khu vực ra vào cũng có thể tạo kẽ hở cho hành vi vi phạm pháp luật. Vụ việc lần này là lời cảnh tỉnh rõ ràng đối với công tác đảm bảo an ninh tại những sự kiện tập trung đông người”, luật sư Phường nhấn mạnh.

Vụ việc của Nguyễn Lâm Thái hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, đây được xem là bài học cảnh tỉnh đối với công tác tổ chức sự kiện cũng như cảnh báo về việc lợi dụng sự hỗn loạn tại các không gian đông người để thực hiện hành vi phạm pháp.