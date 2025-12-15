Lợi dụng lúc nhà trai đi đón dâu, em họ chú rể trộm tiền của gia chủ

TPO - Lợi dụng thời điểm gia đình nhà trai rời nhà đi đón dâu, một người em họ của chú rể đã lẻn vào lấy trộm tài sản của gia chủ. Vụ việc nhanh chóng được Công an xã Bảo Đài (tỉnh Bắc Ninh) làm rõ chỉ sau thời gian ngắn tiếp nhận tin báo.

Theo Công an xã Bảo Đài (Bắc Ninh), cơ quan này đã kịp thời đấu tranh, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại một đám cưới trên địa bàn xã.

Trước đó, trong quá trình tổ chức đám cưới tại gia đình anh Nguyễn Mạnh D (SN 1996, trú tại thôn Dĩnh Bạn, xã Bảo Đài), gia chủ phát hiện bị mất 1 chiếc ví da, bên trong có số tiền cùng một số giấy tờ tùy thân khác. Tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 9,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Bảo Đài đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, thu thập thông tin và rà soát các đối tượng nghi vấn.

Đối tượng Trương Thị Huyền. Ảnh: Công an xã Bảo Đài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Bảo Đài đã xác định và làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Trương Thị Huyền (SN 2002, trú tại thôn Đìa, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh).

Đáng chú ý, Huyền là em họ của chú rể, nhân cơ hội gia đình đi đón dâu không có người ở nhà, đối tượng đã lấy trộm tài sản. Tại Cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Tang vật liên quan đến vụ việc đã được thu hồi theo quy định.

Qua vụ việc này, Công an xã Bảo Đài khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản, đặc biệt trong các dịp tổ chức sự kiện, hiếu hỷ, nơi đông người; đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.