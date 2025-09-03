Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sập cần cẩu tại công trường Vành đai 3 TPHCM, hai người thương vong

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại gói thầu XL5 gần nút giao Tân Vạn đường Vành đai 3, đoạn qua phường Long Bình (TPHCM), một cần cẩu bất ngờ đứt cáp và sập xuống khu vực thi công khiến hai người thương vong.

Chiều 3/9, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường có mặt tại công trường thi công đường Vành đai 3, đoạn qua phường Long Bình (TPHCM), để điều tra nguyên nhân vụ tại nạn lao động nghiêm trọng khiến một người tử vong và một người khác bị thương nặng.

img-5179.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30, tại gói thầu XL5 gần nút giao Tân Vạn, một cần cẩu bất ngờ đứt cáp và sập xuống khu vực thi công khiến hai người thương vong. Trong đó, một nạn nhân được sơ cứu tại chỗ nhưng không qua khỏi, người còn lại nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khu vực nơi xảy ra sự cố do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng HJC thi công. Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng cùng xe cứu thương đã có mặt, phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân.

Danh tính các nạn nhân hiện chưa được công bố.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#dự án Vành đai 3 TPHCM #vành đai 3 4 #Sập cần cẩu #Tai nạn lao động #Công an #Tử vong #Công nhân #Người lao động

Xem thêm

Cùng chuyên mục