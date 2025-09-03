Sập cần cẩu tại công trường Vành đai 3 TPHCM, hai người thương vong

TPO - Tại gói thầu XL5 gần nút giao Tân Vạn đường Vành đai 3, đoạn qua phường Long Bình (TPHCM), một cần cẩu bất ngờ đứt cáp và sập xuống khu vực thi công khiến hai người thương vong.

Chiều 3/9, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường có mặt tại công trường thi công đường Vành đai 3, đoạn qua phường Long Bình (TPHCM), để điều tra nguyên nhân vụ tại nạn lao động nghiêm trọng khiến một người tử vong và một người khác bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30, tại gói thầu XL5 gần nút giao Tân Vạn, một cần cẩu bất ngờ đứt cáp và sập xuống khu vực thi công khiến hai người thương vong. Trong đó, một nạn nhân được sơ cứu tại chỗ nhưng không qua khỏi, người còn lại nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khu vực nơi xảy ra sự cố do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng HJC thi công. Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng cùng xe cứu thương đã có mặt, phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân.

Danh tính các nạn nhân hiện chưa được công bố.