Trăn quý hiếm mắc lưới tại vườn nhà dân

TPO - Cá thể trăn đất quý hiếm được phát hiện khi mắc vào lưới phía sau nhà của người dân ở Hà Tĩnh.

Ngày 15/8, một lãnh đạo Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận để chăm sóc và tái thả một cá thể trăn đất quý hiếm do người dân giao nộp.

Trước đó, ông Lê Hải Viện (trú xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) phát hiện một cá thể trăn đất mắc vào lưới phía sau vườn nên đã bắt lại, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Cá thể trăn quý hiếm được bàn giao thả về môi trường tự nhiên.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với ông Viện tiến hành bàn giao cá thể trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, trăn đất có tên khoa học là Python molurus, được xếp vào nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IIB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP, loài này hạn chế khai thác, săn bắt và cần được bảo vệ.