Miền Bắc sắp đón mưa lớn

TPO - Mưa bắt đầu từ đêm 12/12, kéo dài đến hết ngày 13/12. Mưa lớn tập trung ở khu vực Đông Bắc Bộ, phía tây tỉnh Phú Thọ và phía đông tỉnh Sơn La, Lào Cai, nơi mưa lớn nhất có thể trên 120mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn, hiện nay (11/12), bộ phận không khí lạnh mạnh từ phía bắc đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta. Khoảng ngày 13/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 12/12 đến hết ngày 13/12, khu vực Đông Bắc Bộ, phía tây tỉnh Phú Thọ, phía đông tỉnh Sơn La và phía đông tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều và đêm 13/12, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 14/12, mưa lớn ở những khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 13/12 trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 13-14/12 trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ đêm 13/12, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ khu vực đồng bằng phổ biến từ 11-14 độ, Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ.

Hà Nội đêm 12/12 và ngày 13/12 có mưa vừa, mưa to và dông, từ ngày 13/12 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-18 độ.

Dự báo đỉnh điểm của đợt rét này từ 13-15/12, từ ngày 16/12 nhiệt độ tăng dần.

Trên biển, từ trưa và chiều 13/12, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ chiều tối và đêm 13/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.