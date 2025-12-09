Nhận định Barcelona vs Frankfurt, 03h00 ngày 10/12: Trút mưa bàn thắng

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Frankfurt, UEFA Champions League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Barcelona sẽ giành chiến thắng với cách biệt bao nhiêu bàn khi chỉ phải chạm trán với một Frankfurt đang lâm vào khủng hoảng?

Barcelona vượt trội Frankfurt ở thời điểm hiện tại.

Nhận định trước trận đấu Barcelona vs Frankfurt

Màn trình diễn trong thời gian gần đây của đội quân HLV Hansi Flick đang dần đạt đến độ ổn định cần thiết. Nhìn vào chuỗi 8 trận chính thức gần nhất, Barcelona chỉ một lần nhận thất bại, còn lại là 6 chiến thắng thuyết phục và 1 trận hòa. Họ vẫn biết cách bùng nổ ngay cả khi rơi vào thế khó, minh chứng rõ nhất chính là màn lội ngược dòng "điên rồ" trên sân của Real Betis cuối tuần qua.

Sự thăng hoa ấy không chỉ đến từ hiệu suất ghi bàn mạnh mẽ, mà còn bởi tinh thần chiến đấu mạnh mẽ mà Flick đã thổi vào đội bóng. Những đường lên bóng nhanh, sự linh hoạt trong hoán đổi vị trí, cùng khả năng pressing cường độ cao của Barcelona khiến đối thủ luôn bị đặt vào trạng thái căng thẳng. Đó là lý do khiến Camp Nou trở thành “tử địa” với mọi đội bóng ghé thăm. Ở 6 trận sân nhà gần nhất, Barcelona toàn thắng, và không ít lần khiến đối thủ vỡ trận.

Trong khi Barca thăng hoa bao nhiêu thì Frankfurt lại bất ổn bấy nhiêu. Ở 13 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, Frankfurt chỉ thắng được 3. Đáng chú ý hơn, Frankfurt lại cực kỳ mong manh khi thi đấu xa nhà. Họ chỉ thắng 1 trong 6 trận sân khách gần đây. Để thua 0-6 trước Leipzig ở vòng đấu cuối tuần là cú đấm mạnh vào tinh thần của đội bóng, phơi bày hàng thủ lỏng lẻo và thiếu tổ chức. Và nên nhớ, trước đó không lâu, Frankfurt từng bị Atletico Madrid đánh cho tơi tả với tỷ số 5-1 tại Wanda Metropolitano.

Trong bối cảnh ấy, hành quân đến Camp Nou lúc này chẳng khác nào “đi vào hang cọp” với đội bóng Đức. Barcelona đang đạt phong độ cao, lực lượng ổn định, các trụ cột tấn công đều đang vào guồng. Ngược lại, Frankfurt đến Tây Ban Nha trong tình trạng rệu rã, phòng ngự yếu, hàng công thiếu sự đột biến. Chênh lệch giữa hai đội rõ ràng quá lớn, vì vậy cơ hội tạo nên bất ngờ của đội khách là rất ít ỏi.

Frankfurt đã thủng lưới 14 lần chỉ trong 5 trận Champions League mùa này, trung bình gần 3 bàn thua mỗi trận. Nếu tiếp tục chơi với hệ thống phòng ngự rối rắm như thời gian qua, việc họ phải vào lưới nhặt bóng thêm nhiều lần trước Barcelona đang "máu lửa" là điều không thể tránh khỏi. Tất cả những yếu tố ấy khiến kết quả trận đấu gần như đã an bài. Barcelona không chỉ nắm ưu thế, mà còn có đủ mọi điều kiện để tạo ra một chiến thắng cách biệt.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Frankfurt

Kể từ sau thất bại trước đại kình địch Real Madrid, Barcelona đã thắng 6 trận liên tiếp ở La Liga. Đoàn quân của HLV Flick chỉ thua 1 trận trong hơn 1 tháng vừa qua.

Frankfurt có phong độ nghèo nàn khi đã không thắng 3 trận liên tiếp. Trong 7 trận gần nhất, họ chỉ thắng vỏn vẹn 2 lần.

Barcelona chưa từng thắng Frankfurt. Đội bóng xứ Catalan thắng 1, thua 1 trong 2 lần gặp nhau vào năm 2022.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Frankfurt

Barcelona thiếu Olmo, Gavi, Araujo và Ter Stegen. Trong khi Frankfurt không có sự phục vụ của Batshuayi, Burkardt, Chandler, Ngankam.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Frankfurt

Barcelona: Garcia; Kounde, Martin, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski.

Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Koch, Brown, Theate; Dahoud, Chaibi; Gotze, Doan, Bahoya; Knauff.

Dự đoán tỷ số Barcelona 3-1 Frankfurt