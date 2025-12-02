Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bảo tàng Quốc hội Việt Nam có gần 1.000 hình ảnh, tư liệu, 250 hiện vật

Luân Dũng - Như Ý
TPO - Bảo tàng Quốc hội Việt Nam với diện tích trưng bày trên 800 m2, giới thiệu gần 1.000 hình ảnh, tư liệu và 250 hiện vật tiêu biểu.

Chiều 2/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam, công bố sách, ấn phẩm và phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam (1946-2026).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về lịch sử hình thành, phát triển và vị trí, vai trò của Quốc hội trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.

212bt3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Như Ý.

Những cuốn sách được công bố hôm nay là kết quả của quá trình nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn công phu, kỹ lưỡng, cung cấp nguồn tư liệu khoa học và lịch sử có giá trị về tổ chức, hoạt động và những thành tựu quan trọng của Quốc hội.

Bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, thông qua những hình ảnh biểu trưng được khắc họa tinh tế, mang giá trị nghệ thuật cao, mỗi con tem trở thành tác phẩm thu nhỏ, góp phần lan tỏa hình ảnh Quốc hội Việt Nam đổi mới, chuyên nghiệp và hiện đại.

"Đặc biệt, Bảo tàng Quốc hội là công trình đầy ý nghĩa, góp phần hoàn chỉnh bức tranh toàn diện về lịch sử 80 năm Quốc hội. Từ Phòng Lịch sử - Bảo tàng (năm 1999), đến Phòng Truyền thống Quốc hội (năm 2014) và nay là Bảo tàng Quốc hội, đây là nơi lưu giữ, bảo tồn và lan tỏa những giá trị quý báu của 80 năm Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

212bt2.jpg
212bt4.jpg
212bt4-1341.jpg
Bảo tàng Quốc hội là công trình đầy ý nghĩa, góp phần hoàn chỉnh bức tranh toàn diện về lịch sử 80 năm Quốc hội. Ảnh: Như Ý.

Để Bảo tàng phát huy hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, các cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành phát huy tính chuyên nghiệp, hiện đại và sự sáng tạo trong hoạt động, xây dựng kho dữ liệu số về tư liệu, hiện vật, nghiên cứu, chỉnh lý trưng bày, tạo không gian kỹ thuật, mỹ thuật tối ưu.

Chủ tịch Quốc hội mong các cơ quan, đại biểu Quốc hội đóng góp, hiến tặng hiện vật để làm phong phú thêm kho tư liệu, góp phần xây dựng bảo tàng ngày càng hoàn thiện hơn.

212bt1.jpg
212bt5.jpg
212bt7.jpg
212bt8.jpg
Bảo tàng Quốc hội Việt Nam giới thiệu gần 1.000 hình ảnh, tư liệu. Ảnh: Như Ý.

Thông tin tại buổi lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết Bảo tàng Quốc hội Việt Nam với diện tích trưng bày trên 800 m2, giới thiệu gần 1.000 hình ảnh, tư liệu và 250 hiện vật tiêu biểu như bộ sưu tập Hiến pháp, huy hiệu đại biểu Quốc hội các khóa, con dấu của Ban Thường trực Quốc hội…

Bảo tàng Quốc hội Việt Nam là “ngân hàng ký ức” lưu giữ những giá trị tinh thần quý báu, phản ánh hành trình 80 năm vượt qua gian khó và đổi mới không ngừng, khẳng định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.

Luân Dũng - Như Ý
