Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Quốc hội Việt Nam phải gắn bó máu thịt với nhân dân'

TPO - “Quốc hội Việt Nam phải gắn bó máu thịt với nhân dân, thực sự là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Cơ hội lịch sử để đất nước vươn mình

Sáng 25/9, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, quá trình chuẩn bị Đại hội quan trọng này, tập thể Bộ Chính trị đã dành thời gian thảo luận cho ý kiến, định hướng và cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội hoàn thiện dự thảo Văn kiện và phương án nhân sự phục vụ tổ chức Đại hội.

Có thể đánh giá, Đảng bộ Quốc hội là một trong những Đảng bộ tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ bảo đảm tiến độ và chất lượng theo tinh thần Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh Như Ý

Đánh giá công tác nhiệm kỳ vừa qua, Tổng Bí thư cho biết, nhiều nội dung đổi mới mang tính đột phá đã được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực. Các mặt công tác cơ bản của Quốc hội đều có những chuyển biến rất tích cực. Đặc biệt, là sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy xây dựng pháp luật, giải quyết một khối lượng công việc lập pháp rất lớn, từng bước tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển…

Bên cạnh kết quả rất tích cực, theo Tổng Bí thư, cần nghiêm túc nhìn nhận: Chất lượng một số đạo luật chưa cao, còn tình trạng chồng chéo, thiếu tính khả thi, chậm bắt nhịp với yêu cầu mới của thực tiễn; quá trình thẩm tra, phản biện đôi khi còn hình thức, chưa thật sự phát huy đầy đủ trí tuệ tập thể; công tác giám sát có lúc, có nơi chưa thực sự quyết liệt, chưa đi sâu đến tận cùng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân...

Điểm lại một số mục tiêu lớn cũng như bối cảnh tình hình thế giới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là giai đoạn bước ngoặt, là cơ hội lịch sử để đất nước vươn mình, nếu chậm chân là chúng ta sẽ bị tụt hậu. Từ đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn đối với công tác của Quốc hội, đặc biệt là nhiệm vụ hoàn thiện thể chế với yêu cầu “Biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển”.

Đổi mới tư duy, thực hiện tốt 3 chức năng quan trọng nhất

Gợi mở yêu cầu, định hướng công tác trọng tâm, Tổng Bí thư lưu ý đến vấn đề nâng cao tính nhân dân trong mọi hoạt động của Quốc hội. Đây yêu cầu mang tính bản chất của Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

“Quốc hội Việt Nam phải gắn bó máu thịt với nhân dân, thực sự là “Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” - không chỉ trong lời nói, mà trong từng đạo luật, từng phiên chất vấn, từng quyết sách quan trọng, đều phải hướng đến mục tiêu tối thượng: hạnh phúc, ấm no, tự do của Nhân dân và sự thịnh vượng của đất nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Do vậy, mỗi đạo luật không chỉ là văn bản pháp lý, mà còn phải là kết tinh của trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đại biểu Quốc hội không chỉ là người làm luật, người giám sát hay người quyết định, mà trước hết phải là “đại biểu của cử tri” - người đại diện trung thành cho tiếng nói, khát vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri và của toàn dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội. Ảnh Như Ý

Cùng với đó, Tổng Bí thư cũng đề nghị phải nâng cao tính Đảng trong hoạt động của Quốc hội. Đây là yêu cầu xuyên suốt, bảo đảm Quốc hội ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết, trước hết.

“Tính Đảng không làm giảm đi tính dân chủ, mà trái lại là định hướng để dân chủ được thực hiện đúng bản chất của chế độ ta. Đối với những Đại biểu Quốc hội là đảng viên phải thực hiện tốt “trách nhiệm kép” của mình, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với Quốc hội; giữa ý chí, nguyện vọng của nhân dân với những quyết sách hệ trọng của đất nước”, Tổng Bí thư lưu ý.

Về định hướng công tác trọng tâm, Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy, tập trung lãnh đạo Quốc hội thực hiện tốt 3 chức năng quan trọng nhất là lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong đó, về lập pháp, xác định đây là "đột phá của đột phá", không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Trong giai đoạn mới, giám sát tối cao phải thật sự đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức thiết nhất như quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người, quyền công dân... Trong công tác giám sát, không chỉ “nghe báo cáo” mà phải đi thực tế, đối thoại trực tiếp với nhân dân, với đối tượng chịu tác động của chính sách.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Như Ý

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Tổng Bí thư lưu ý, Quốc hội cần phải thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khách quan, công tâm khi quyết định những vấn đề hệ trọng như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ ngân sách quốc gia, các dự án hạ tầng trọng điểm, chính sách an sinh xã hội…

“Mọi quyết định Quốc hội phải thực sự đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm, mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài”, Tổng Bí thư bày tỏ.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Đảng ta cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới cách thức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, bảo đảm hiệu quả, giảm tính hình thức, tăng tính thực chất.

Đồng thời, cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đại biểu Quốc hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

“Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quốc hội phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, "vừa hồng vừa chuyên", có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.