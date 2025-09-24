Tổng Bí thư nói về ‘hệ điều hành’ cho ba vai trò của Quân đội

TPO - Tổng Bí thư nhấn mạnh, yêu cầu dựng xây và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi Quân đội ta vừa “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” vừa “cơ động, linh hoạt, thông minh số”. Trong bối cảnh đó, Thi đua Quyết thắng phải trở thành “hệ điều hành” cho ba vai trò đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Chiều 24/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và các ban, bộ, ngành Trung ương, tới dự Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ XI.

Cùng tham dự có đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 304 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong phong trào TĐQT toàn quân 5 năm qua.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng Đại hội bức trướng với 16 chữ vàng: “Trung thành kiên định - Đoàn kết kỷ cương - Đột phá phát triển - Quyết chiến quyết thắng”.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết phong trào TĐQT luôn được Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện; trở thành phong trào hành động cách mạng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và dân quân tự vệ cả nước.

Phong trào diễn ra liên tục, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đạt kết quả to lớn, thực sự là động lực cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, gian khổ, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Đại hội lần này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, toàn quân với tinh thần cao nhất tích cực chuẩn bị để tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc Đại hội.

Đây là dịp để tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong Quân đội và Dân quân tự vệ; biểu dương thành tích, chiến công và những nhân tố mới đã hình thành, đang phát triển trong phong trào TĐQT 5 năm qua; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào TĐQT và tiến hành có hiệu quả công tác khen thưởng trong 5 năm tới.

“Đại hội cũng là dịp để chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, nêu gương các điển hình tiên tiến, làm cho phong trào học tập gương người tốt, việc tốt trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mọi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, khi Bác Hồ phát động phong trào thi đua yêu nước, Quân đội tiên phong hưởng ứng và từ thực tiễn chiến đấu - công tác đã hình thành một sắc thái riêng, phong trào TĐQT - thi đua để chiến đấu giỏi, công tác giỏi, sản xuất giỏi; thi đua để ra quân là chiến thắng.

Theo Tổng Bí thư, TĐQT hòa ngay vào mạch nguồn của phong trào Thi đua Ái quốc do Ban Chấp hành Trung ương và Bác Hồ phát động, đóng góp quan trọng trên chặng đường trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng vui mừng nhận thấy, sức lan tỏa của phong trào TĐQT không dừng trong doanh trại, đơn vị, trong Quân đội mà còn truyền cảm hứng sang các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần làm nên nền nếp thi đua yêu nước rộng khắp của đất nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ở đâu có bộ đội, ở đó có phong trào thi đua; ở đâu có cán bộ, chiến sĩ gương mẫu thì ở đó có phong trào, có kỷ cương, có hiệu quả; ở đâu có TĐQT, ở đó tiêu chí “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trở nên cụ thể, đo đếm được; để mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng đều có thể “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Khẳng định TĐQT có giá trị bởi tính liên tục và chiều sâu, Tổng Bí thư cho rằng đây không phải là đợt “ra quân” nhất thời mà là “nhịp đập cuộc sống”. Mỗi ngày một tiêu chí, mỗi tuần một việc làm thiết thực, mỗi tháng một sáng kiến, mỗi quý một kết quả bền chắc.

Trong môi trường quân ngũ, thi đua là trường học của “nhân cách và bản lĩnh”. Mỗi chỉ tiêu hoàn thành không chỉ thêm một “điểm số” mà thêm một nấc trưởng thành. Mỗi chiến sĩ phải biết đặt nhiệm vụ lên trên, biết kỷ luật tự thân, biết tôn trọng quy trình, biết hợp đồng tác chiến, biết xử trí tình huống, biết yêu đồng đội, thương dân.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng, trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT toàn quân giai đoạn 2020-2025.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, yêu cầu dựng xây và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi Quân đội ta vừa “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” vừa “cơ động, linh hoạt, thông minh số”. Trong bối cảnh đó, TĐQT phải trở thành “hệ điều hành” cho ba vai trò đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Theo Tổng Bí thư, “Đội quân chiến đấu” phải lấy tiêu chí huấn luyện “gần thực chiến, sát đối tượng tác chiến, sát địa bàn, sát vũ khí trang bị” làm trục; coi làm chủ vũ khí, khí tài, công nghệ cao là chỉ số bắt buộc; coi an toàn, kỷ luật là đường ranh đỏ.

“Đội quân công tác” gắn các mục tiêu thi đua với nhiệm vụ vận động quần chúng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị địa phương; góp phần giữ ổn định xã hội, củng cố niềm tin nhân dân.

Đối với “Đội quân lao động sản xuất”, cần thúc đẩy nghiên cứu - thiết kế - chế tạo; làm chủ chuỗi sản xuất - bảo đảm kỹ thuật; tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công nghiệp quốc phòng, logistics Quân đội.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả; tạo ra đột phá mới trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.