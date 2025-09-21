Những chiến binh đi đầu, biến khó thành dễ

TPO - Trong số hơn 200 tập thể được vinh danh trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2020-2025 cấp toàn quân, Sư đoàn Bộ binh 324 (Quân khu 4) và Trường Trung cấp 24 Biên phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã có những cách làm hiệu quả để khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và coi khó khăn, thử thách là cơ hội rèn luyện.

Ở ĐÂU CÓ GIAN KHÓ, Ở ĐÓ CÓ BỘ ĐỘI

Theo Đại tá Nguyễn Huy Long - Chính ủy Sư đoàn 324, là đơn vị chủ lực đủ quân của Quân khu 4, trong 5 năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) ở Sư đoàn phát triển mạnh mẽ, toàn diện, có chiều sâu, thực sự là động lực khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, khát vọng vươn lên cho cán bộ, chiến sĩ.

Video: Bộ đội Sư đoàn 324 giúp nhân dân hai xã Tương Dương và Con Cuông của tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, tháng 7/2025.

Phong trào TĐQT đã thôi thúc, cổ vũ bộ đội “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa huấn luyện”, “Biến không thành có, biến khó thành dễ”, coi khó khăn, thử thách là cơ hội rèn luyện; hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu thành sản phẩm, kết quả cụ thể.

Đơn vị đã tổ chức 5 cuộc diễn tập thực binh có bắn đạn thật, 4 cuộc diễn tập hiệp đồng binh chủng và 996 lượt diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật các cấp, đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, an toàn tuyệt đối. Có 47 đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 công nhận đơn vị huấn luyện giỏi (tăng 14,63% so với giai đoạn trước).

Đóng quân trên địa bàn có khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, phong trào TĐQT đã khơi dậy tinh thần “Ở đâu có khó khăn, gian khổ, ở đó có bộ đội”, được toàn Sư đoàn xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

Với mệnh lệnh từ trái tim “phía trước là nhân dân”, 5 năm qua Sư đoàn đã huy động hơn 8.500 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 3.500 loại phương tiện, vật chất tham gia phòng, chống, khắc phục bão lụt, chữa cháy rừng trên địa bàn 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và phòng chống đại dịch COVID-19.

Đặc biệt, thời gian gần đây, bão số 3 (Wipha) và cơn bão số 5 (Kajiki) gây thiệt hại nặng nề về tài sản của nhân dân các xã phía Tây tỉnh Nghệ An, Sư đoàn đã huy động 1.300 lượt cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến địa bàn xung yếu, nguy hiểm, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống.

﻿ ﻿ Một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 thi đua luyện rèn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Nguyễn Huy Long cho biết, xuất phát từ đặc thù là đơn vị chủ lực, quân số đông, đóng quân phân tán, chiến sĩ đến từ nhiều vùng miền, trình độ nhận thức, tập quán, lối sống đa dạng, đặt ra yêu cầu công tác tư tưởng cần phải có sự linh hoạt, đổi mới và sáng tạo.

Quán triệt quan điểm “Người trước, súng sau”, Sư đoàn luôn đặt công tác xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ lên hàng đầu, với việc triển khai nhiều cách làm cụ thể.

“Sư đoàn đang duy trì mô hình “Phòng Hạnh phúc quân nhân” tại nhà khách đơn vị. Mỗi dịp cuối tuần, nhà khách đều bố trí phòng nghỉ để hậu phương có thể đến thăm, gặp gỡ, sẻ chia. Những buổi sum họp ngắn ngủi nhưng ấm áp ấy đã giúp người lính thêm yên tâm, thêm trách nhiệm, thêm quyết tâm rèn luyện và công tác”, Chính ủy Sư đoàn 324 nói.

Với cách làm đồng bộ, sáng tạo, 5 năm qua, Sư đoàn 324 đã được Thủ tướng Chính phủ tặng hai Cờ thi đua và một Bằng khen; hai lần nhận Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. Năm 2025, Sư đoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; được Bộ Quốc phòng Lào tặng Huân chương Anh dũng hạng Nhì.

GIẢM BỚT ĐAU THƯƠNG, MẤT MÁT CỦA NGƯỜI DÂN

Huấn luyện viên và quân khuyển của Trường Trung cấp 24 Biên phòng tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

Trên cơ sở nắm chắc tình hình, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, Trường Trung cấp 24 Biên phòng luôn chủ động mọi công tác chuẩn bị từ sớm, từ xa, từ khi chưa có tình huống, sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo khẩn trương, kịp thời, tranh thủ từng phút từng giây với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cao nhất.

Đại tá Nguyễn Quang Thuyên - Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng, cho biết, trong giai đoạn 2020-2025, đơn vị đã trực tiếp tham gia nhiều nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn cả trong nước và quốc tế, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Nhà trường tham gia tìm kiếm, cứu nạn trong các vụ sạt lở đất, đá, sập đổ công trình, lũ quét tại tại Lào Cai, Sơn La, Huế, Quảng Trị, Quảng Nam; tham gia cứu trợ, khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ; tìm kiếm cứu nạn tại thôn Làng Nủ và thôn Nậm Tông (tỉnh Lào Cai) năm 2024; tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất tại Myanmar năm 2025.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đã góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản, giảm bớt những đau thương, mất mát của người dân; đồng thời khẳng định bản lĩnh, trình độ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng khu vực và thế giới.

﻿ Một số hình ảnh thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, huấn luyện viên và quân khuyển Trường Trung cấp 24 Biên phòng ở trong nước và nước ngoài.

Với kết quả đó, nhà trường vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, phần thưởng đặc biệt cao quý và thiêng liêng mà nhà trường nhận được là sự yêu mến và tin tưởng của nhân dân với lực lượng huấn luyện viên và quân khuyển.

"Đây là động lực vô cùng to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nói chung, nhà trường nói riêng thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Đại tá Nguyễn Quang Thuyên nói.