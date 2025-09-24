Tổng Bí thư Tô Lâm: Các cơ quan Đảng Trung ương chính là 'bộ tham mưu chiến lược'

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Các cơ quan Đảng Trung ương chính là “bộ tham mưu chiến lược”, trực tiếp phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong hoạch định đường lối, chủ trương lớn của Đảng; trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Sáng 24/9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.



Cơ hội lịch sử để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương - Tổ chức Đảng có vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị.

Theo Tổng Bí thư, kết quả công tác thời gian qua đã khẳng định vai trò quan trọng, nòng cốt, gương mẫu, đi đầu của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, góp phần quan trọng vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao uy tín, vị thế, sức mạnh của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chế độ ta, Nhà nước, Đảng.

Tổng Bí thư nêu, chúng ta đang đứng trước thời điểm bước ngoặt, cơ hội lịch sử để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để đạt được khát vọng lớn lao đó, hơn bao giờ hết Đảng ta phải nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực hoạch định chính sách, năng lực tổ chức thực hiện. Bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam và kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua - một lần nữa khẳng định chân lý “sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

"Vì vậy, vai trò và trọng trách của Đảng trong thời gian tới là rất lớn - nhân dân đặt niềm tin, kỳ vọng vào Đảng - đòi hỏi Đảng phải không ngừng tự đổi mới, tự hoàn thiện, tự nâng cao để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi rất cao của tình hình mới", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Các cơ quan Đảng Trung ương chính là “bộ tham mưu chiến lược”, trực tiếp phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong hoạch định đường lối, chủ trương lớn của Đảng; trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; trong kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận. Chất lượng hoạt động của các cơ quan Đảng Trung ương có ý nghĩa quyết định đến năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của toàn Đảng. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên ở đây cần nhận thức sâu sắc rằng mình đang gánh vác trọng trách lớn lao trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Gắn bó mật thiết với Nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, cần nghiên cứu, quán triệt và triển khai 3 yêu cầu và 4 định hướng công tác trọng tâm.

Yêu cầu đầu tiên, theo Tổng Bí thư, phải bảo đảm tính đảng, tính chiến đấu, tính tiên phong trong mọi mặt công tác. Các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan đảng Trung ương phải là lực lượng gương mẫu, kiên định, đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Đảng bộ phải thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiểu mẫu - làm tấm gương để các tổ chức đảng trong hệ thống chính trị noi theo.

Thứ hai, cần tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ. Các ban, cơ quan của Đảng phải thiết lập cơ chế phối hợp liên thông, đồng bộ giữa các cơ quan, tạo thành một khối thống nhất, một “bộ tổng tham mưu chiến lược” gắn kết chặt chẽ giữa: Tham mưu - tổ chức - kiểm tra - nội chính - chính sách, chiến lược - tuyên giáo, dân vận - lý luận, tuyên truyền... Tất cả vì một mục tiêu chung, phục vụ tốt nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng.

Thứ ba, Tổng Bí thư lưu ý, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Mọi công tác tham mưu, đề xuất phải xuất phát từ thực tiễn, từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng của Nhân dân, củng cố niềm tin và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, để Nhân dân thực sự là gốc rễ, là nền tảng vững chắc của Đảng theo đúng lời Bác Hồ đã dạy “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.

Phải giữ cho bộ máy Đảng thật sự trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Về 4 định hướng công tác trọng tâm, theo Tổng Bí thư, Đảng bộ cần lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nâng tầm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược; phải đi trước một bước trong nắm bắt tình hình, dự báo xu thế, đề xuất các giải pháp chiến lược ...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.



Thứ hai, cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành. Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung các phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, phát huy dân chủ, trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm...

Thứ ba, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, đi đầu trong công tác xây dựng đảng. Phải đặc biệt coi trọng giữ gìn và phát huy đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, rộng hơn là đoàn kết thống nhất trong Đảng để làm hạt nhân duy trì đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng...

"Chú trọng giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường tính răn đe và phòng ngừa sai phạm; chuyển phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng từ “bị động” sang “chủ động”, bảo đảm không có “vùng tối”, không có “khoảng trống” mà công tác kiểm tra, giám sát không vươn tới được. Các cơ quan Đảng phải nêu gương đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân; phải giữ cho bộ máy Đảng thật sự trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả", Tổng Bí thư nói.

Thứ tư, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đây là vấn đề "then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng.

"Cần tập trung tham mưu đổi mới nội dung công tác đánh giá, lựa chọn và sử dụng cán bộ hợp lý, từ đó tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ - đặc biệt là cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu chiến lược của Đảng và của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của đất nước", Tổng Bí thư nói.