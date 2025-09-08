Bảo đảm tiến hành cuộc bầu cử an toàn tuyệt đối, kết quả cao nhất

TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần thông tin tuyên truyền sâu đậm tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, các quan điểm, chủ trương về lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Ngày 8/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Đức Hải nêu rõ, công tác thông tin phải bảo đảm kịp thời, chính xác, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần phấn khởi, tạo sự đồng thuận, tin tưởng để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ảnh: QH

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cần thông tin tuyên truyền sâu đậm tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, các quan điểm, chủ trương về lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, các điều kiện bảo đảm để tiến hành cuộc bầu cử an toàn tuyệt đối, với kết quả cao nhất...

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước thực hiện cải cách hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả với thời gian chuẩn bị ngắn hơn các nhiệm kỳ trước. Do đó, công tác thông tin, tuyên truyền phải chủ động, sáng tạo, đồng bộ, đa dạng về hình thức.

Trong đó, cần chú trọng đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận thông tin đầy đủ, bình đẳng.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu khẩn trương đề xuất thành lập Trung tâm báo chí, xây dựng kế hoạch họp báo thông tin định kỳ đến các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đối với các quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và kế hoạch hành động của Tiểu ban, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý kế thừa những điểm hợp lý của các nhiệm kỳ trước, đồng thời rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.

Trong đó, quy chế cần phân định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp; kế hoạch cần cụ thể, có lộ trình, mốc thời gian rõ ràng, bảo đảm thuận lợi trong tổ chức, điều kiện kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, tùy theo tiến độ bầu cử, sẽ phân công các thành viên Tiểu ban bám sát theo các địa bàn, khu vực để nắm tình hình công tác thông tin, tuyên truyền ở Hội đồng bầu cử các địa phương.