Bộ Chính trị chỉ định ông Vũ Hồng Văn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

TPO - Sáng 30/9, tỉnh Đồng Nai khai mạc chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, gần 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 131.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Ông Vũ Hồng Văn được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 30/9, tỉnh Đồng Nai khai mạc chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương dự, phát biểu chỉ đạo đại hội.

Trong 2 ngày làm việc (29-30/9), Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu dự đại hội.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu khai mạc đại hội. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua chính quyền và nhân dân 2 địa phương đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phát huy tối đa các nguồn lực, đổi mới, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, điều hành, khắc phục nhiều khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ, đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện.

Ông Vũ Hồng Văn khẳng định, đây là sự kiện chính trị quan trọng, ghi dấu mốc lịch sử sau khi tỉnh Đồng Nai được sáp nhập với Bình Phước. Nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển toàn diện.

Ông Vũ Hồng Văn Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc biểu dương những thành tựu toàn diện mà Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai cũ và tỉnh Bình Phước cũ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tuy còn nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Bình Phước đã lãnh đạo toàn diện đạt được các chỉ tiêu đề ra.

Đánh giá về phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh Đồng Nai mới, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh: "Có thể nói tỉnh Đồng Nai có cơ hội vàng để bứt phá, phát triển, trở thành một cực tăng trưởng năng động, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistic, du lịch hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực phía Nam và cả nước. Nhưng đây cũng là thách thức lớn, đòi hỏi Đảng bộ phải có tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý mà trước hết là người đứng đầu thực sự mẫu mực, đổi mới mạnh mẽ phong cách và lề lối làm việc, có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được tăng cường đồng bộ với quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, kiên quyết không để tái diễn các sai phạm cũ, mất mát cán bộ như thời gian vừa qua".

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chỉ đạo đại hội.

Trưởng ban Nội chính Trung ương yêu cầu tỉnh Đồng Nai cần phát huy thế mạnh về địa lý và quỹ đất, xây dựng Đồng Nai trở thành trung tâm quản lý và chế biến nông sản, trung tâm giống cây trồng của vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, giữ vững thủ phủ chăn nuôi của cả nước.

Đặc biệt, Trưởng ban Nội chính Trung ương lưu ý địa phương cần phát huy mọi nguồn lực để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là tập trung nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đa dạng, đồng bộ, hiện đại, kết nối nội bộ, tỉnh, vùng và liên vùng để mở ra không gian phát triển mới, khai thác tối đa tác động lan tỏa của cảng hàng không quốc tế Long Thành để Đồng Nai trở thành trung tâm kết nối đa vùng, trung tâm logistic cửa ngõ trung chuyển phía nam của cả nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa I ra mắt đại hội.

Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, tỉnh Đồng Nai có trí vị trí chiến lược quan trọng trong vùng Đông Nam Bộ, Nam Đông Bộ và Tây Nguyên, trung tâm của sự đa dạng văn hóa, lịch sử, dân tộc, của tôn giáo, đứng đầu cả nước về cả khu công nghiệp tập trung, có đường biên giới dài, có nhiều dân tộc sinh sống, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Do đó cần làm tốt công tác dân vận, giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài...

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 đồng chí, Ban Thường vụ 15 đồng chí. Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020- 2025 được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2025- 2030. 4 Phó bí thư được chỉ định là bà Tôn Ngọc Hạnh (Thường trực); ông Võ Tấn Đức (Chủ tịch UBND tỉnh); bà Huỳnh Thị Hằng (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai) và ông Thái Bảo.