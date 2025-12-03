Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Chính sự chủ động, kịp thời đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai ở Lâm Đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - "Chính phủ biểu dương, đánh giá cao sự chủ động, kịp thời và tích cực trong công tác phòng, chống và khắc phục bão lũ. Chính sự chủ động, kịp thời đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra tại Lâm Đồng”, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh.

Trưa 3/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về tình hình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đợt mưa lũ lịch sử tại Lâm Đồng đã làm 5 người chết, 1 người bị thương; 23 căn nhà sập hoàn toàn và hơn 200 căn nhà hư hại; hơn 4.570ha hoa màu cùng 18.600 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Toàn tỉnh xuất hiện 33 điểm sạt lở lớn trên các tuyến giao thông chính, thiệt hại ước tính hơn 1.055 tỷ đồng.

img-0936.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc.

Các bộ, ngành và địa phương cũng báo cáo tiến độ khắc phục, đồng thời nêu một số khó khăn, như: Thiếu bãi đổ đất đá sạt trượt, năng lực huy động phương tiện còn hạn chế, đánh giá an toàn hồ đập chưa kịp thời...

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, thời gian qua, Lâm Đồng và các tỉnh Nam Trung bộ chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra. Đây là yếu tố bất lợi, gây ra nhiều rủi ro trong công tác ứng phó của địa phương.

"Chính phủ biểu dương, đánh giá cao sự chủ động, kịp thời và tích cực trong công tác phòng, chống và khắc phục bão lũ. Chính sự chủ động, kịp thời đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra tại Lâm Đồng", Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

img-0967-600.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chia sẻ, đến nay, hầu hết thiệt hại do mưa lũ đã được địa phương vào cuộc quyết liệt để khắc phục. Các tuyến đường giao thông đã từng bước thông tuyến. Vấn đề lớn nhất tại Lâm Đồng hiện nay là hỗ trợ xây, sửa chữa nhà cho hộ dân và giúp bà con nông dân sớm khôi phục hoạt động sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp.

Phó Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng khẩn trương hỗ trợ xây, sửa nhà cho người dân; bảo đảm học sinh có đầy đủ điều kiện đến trường; chú trọng vệ sinh môi trường sau mưa lũ. Đồng thời, tỉnh cần rà soát thiệt hại nông nghiệp và đề xuất Trung ương hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để bà con sớm khôi phục sản xuất.

Thái Lâm
#thiên tai #Lâm Đồng #Phó Thủ tướng Mai Văn Chính #bão lũ #ứng phó thiên tai #khắc phục hậu quả

Xem thêm

Cùng chuyên mục