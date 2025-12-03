Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Chính sự chủ động, kịp thời đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai ở Lâm Đồng

TPO - "Chính phủ biểu dương, đánh giá cao sự chủ động, kịp thời và tích cực trong công tác phòng, chống và khắc phục bão lũ. Chính sự chủ động, kịp thời đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra tại Lâm Đồng”, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh.

Trưa 3/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về tình hình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đợt mưa lũ lịch sử tại Lâm Đồng đã làm 5 người chết, 1 người bị thương; 23 căn nhà sập hoàn toàn và hơn 200 căn nhà hư hại; hơn 4.570ha hoa màu cùng 18.600 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Toàn tỉnh xuất hiện 33 điểm sạt lở lớn trên các tuyến giao thông chính, thiệt hại ước tính hơn 1.055 tỷ đồng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Các bộ, ngành và địa phương cũng báo cáo tiến độ khắc phục, đồng thời nêu một số khó khăn, như: Thiếu bãi đổ đất đá sạt trượt, năng lực huy động phương tiện còn hạn chế, đánh giá an toàn hồ đập chưa kịp thời...

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, thời gian qua, Lâm Đồng và các tỉnh Nam Trung bộ chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra. Đây là yếu tố bất lợi, gây ra nhiều rủi ro trong công tác ứng phó của địa phương.

"Chính phủ biểu dương, đánh giá cao sự chủ động, kịp thời và tích cực trong công tác phòng, chống và khắc phục bão lũ. Chính sự chủ động, kịp thời đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra tại Lâm Đồng", Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chia sẻ, đến nay, hầu hết thiệt hại do mưa lũ đã được địa phương vào cuộc quyết liệt để khắc phục. Các tuyến đường giao thông đã từng bước thông tuyến. Vấn đề lớn nhất tại Lâm Đồng hiện nay là hỗ trợ xây, sửa chữa nhà cho hộ dân và giúp bà con nông dân sớm khôi phục hoạt động sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp.

Phó Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng khẩn trương hỗ trợ xây, sửa nhà cho người dân; bảo đảm học sinh có đầy đủ điều kiện đến trường; chú trọng vệ sinh môi trường sau mưa lũ. Đồng thời, tỉnh cần rà soát thiệt hại nông nghiệp và đề xuất Trung ương hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để bà con sớm khôi phục sản xuất.