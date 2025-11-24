Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm việc với Tây Ninh về phát triển kinh tế-xã hội

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Chính phủ nghe UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2025. Theo đó, GRDP của tỉnh đạt 9,52%, dẫn đầu vùng Đông Nam bộ và xếp thứ 8/34 tỉnh, thành trên cả nước. Tây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt hai con số trong cả năm 2025.
Tiến độ các dự án giao thông trọng điểm được đánh giá khả quan. Dự án Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Tây Ninh đã hoàn thành 86,7%, dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 19/12. Dự án Vành đai 4 TPHCM đoạn qua tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện tim tuyến, cắm cọc phục vụ giải phóng mặt bằng.
Dự án thành phần 4 của cao tốc TPHCM - Mộc Bài đạt tiến độ tốt về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, dự án ĐT.823D đã hoàn thành 61% khối lượng, dự kiến về đích vào tháng 12/2025.
Về mô hình chính quyền hai cấp, tỉnh Tây Ninh thẳng thắn thừa nhận vẫn còn nhiều khó khăn. Một số địa phương thiếu cán bộ, công chức có chuyên môn sâu ở các lĩnh vực then chốt như xây dựng, quản lý đất đai, kinh tế; trong khi biên chế được phân bổ theo khung của Trung ương vẫn chưa đáp ứng khối lượng công việc…
Tỉnh Tây Ninh kiến nghị Trung ương sớm giao vốn trung hạn 2026-2030 và hỗ trợ kinh phí cho các dự án xử lý sạt lở, ứng phó biến đổi khí hậu. Tỉnh cũng đề xuất Bộ Tài chính và Bộ Công an chia sẻ dữ liệu để phục vụ theo dõi, giám sát quy trình giải quyết hồ sơ hành chính; đồng thời mong muốn có cơ chế đặc thù nhằm thu hút nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao cho cấp xã.
Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh Tây Ninh phải dồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2025. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn, bao gồm cả vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia. Ông lưu ý việc chuẩn bị đầu tư phải được rà soát kỹ, tránh dàn trải; thay vào đó, cần tập trung nguồn lực cho các dự án có quy mô lớn, mang tính động lực, nhất là các công trình giao thông, hạ tầng chiến lược.
Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã đến khảo sát mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Lương Hòa và xã Mỹ Yên.
Tại đây, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Tây Ninh tiếp tục hoàn thiện mô hình này theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho cấp xã, bố trí cán bộ phù hợp chuyên môn và đẩy mạnh đào tạo kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ công chức cũng như người dân.
Phó Thủ tướng cũng lưu ý địa phương phải triển khai nghiêm túc các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị liên quan đến khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân và công tác xây dựng pháp luật.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, đến nay địa phương đã bàn giao 16,54/26,3km mặt bằng dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài. Dự án đi qua 5 phường, xã. Trong đó: phường An Tịnh đã giao 4,00/4,24km; phường Gia Lộc bàn giao 5,51/7,34km; phường Gò Dầu và xã Phước Thạnh đạt 4,935/12,6km; xã Bến Cầu bàn giao 2,1/2,4km.
Theo kế hoạch, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ cao tốc trên địa bàn Tây Ninh triển khai từ tháng 8 (phục vụ khởi công rà phá bom mìn) và dự kiến hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 12 năm nay.
Tổng mức đầu tư cho giai đoạn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua Tây Ninh là 1.504 tỷ đồng, ảnh hưởng 2.267 hộ dân và tổ chức. Tính đến ngày 15/11, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã chi trả 2.659,8/3.051 tỷ đồng, đạt 87,72%, tương ứng 1.939/2.260 hộ.
Theo Quyết định 760/QĐ-TTg ngày 2/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, kinh phí bồi thường là 1.504 tỷ đồng. Tuy nhiên, các phương án bồi thường đã phê duyệt tại địa phương xác định tổng kinh phí cần thiết là 3.749 tỷ đồng, vượt 2.245 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư.
Tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với TPHCM để triển khai hồ sơ điều chỉnh chủ trương và điều chỉnh dự án. Trong phần kinh phí tăng thêm, TPHCM dự kiến hỗ trợ 1.806 tỷ đồng; phần còn lại do Tây Ninh bố trí.
Dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài dài 51km, gồm 24,7km qua địa phận TPHCM và 26,3km qua tỉnh Tây Ninh. Tổng mức đầu tư dự án là 19.617 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước tham gia 9.674 tỷ đồng (49,31%), gồm vốn Trung ương khoảng 2.872 tỷ đồng và vốn ngân sách TPHCM 6.802 tỷ đồng.