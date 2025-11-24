Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm việc với Tây Ninh về phát triển kinh tế-xã hội

TPO - Ngày 24/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh về tình hình sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, xuất nhập khẩu, phát triển hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Chính phủ nghe UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2025. Theo đó, GRDP của tỉnh đạt 9,52%, dẫn đầu vùng Đông Nam bộ và xếp thứ 8/34 tỉnh, thành trên cả nước. Tây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt hai con số trong cả năm 2025.

Tiến độ các dự án giao thông trọng điểm được đánh giá khả quan. Dự án Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Tây Ninh đã hoàn thành 86,7%, dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 19/12. Dự án Vành đai 4 TPHCM đoạn qua tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện tim tuyến, cắm cọc phục vụ giải phóng mặt bằng.

Dự án thành phần 4 của cao tốc TPHCM - Mộc Bài đạt tiến độ tốt về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, dự án ĐT.823D đã hoàn thành 61% khối lượng, dự kiến về đích vào tháng 12/2025.

Ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tường Minh

Về mô hình chính quyền hai cấp, tỉnh Tây Ninh thẳng thắn thừa nhận vẫn còn nhiều khó khăn. Một số địa phương thiếu cán bộ, công chức có chuyên môn sâu ở các lĩnh vực then chốt như xây dựng, quản lý đất đai, kinh tế; trong khi biên chế được phân bổ theo khung của Trung ương vẫn chưa đáp ứng khối lượng công việc…

Tỉnh Tây Ninh kiến nghị Trung ương sớm giao vốn trung hạn 2026-2030 và hỗ trợ kinh phí cho các dự án xử lý sạt lở, ứng phó biến đổi khí hậu. Tỉnh cũng đề xuất Bộ Tài chính và Bộ Công an chia sẻ dữ liệu để phục vụ theo dõi, giám sát quy trình giải quyết hồ sơ hành chính; đồng thời mong muốn có cơ chế đặc thù nhằm thu hút nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao cho cấp xã.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh Tây Ninh phải dồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2025. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn, bao gồm cả vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia. Ông lưu ý việc chuẩn bị đầu tư phải được rà soát kỹ, tránh dàn trải; thay vào đó, cần tập trung nguồn lực cho các dự án có quy mô lớn, mang tính động lực, nhất là các công trình giao thông, hạ tầng chiến lược.

Phó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tường Minh

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã đến khảo sát mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Lương Hòa và xã Mỹ Yên.

Tại đây, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Tây Ninh tiếp tục hoàn thiện mô hình này theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho cấp xã, bố trí cán bộ phù hợp chuyên môn và đẩy mạnh đào tạo kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ công chức cũng như người dân.

Phó Thủ tướng khảo sát tại trung tâm hành chính công xã Mỹ Yên và xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Tường Minh

Phó Thủ tướng cũng lưu ý địa phương phải triển khai nghiêm túc các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị liên quan đến khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân và công tác xây dựng pháp luật.