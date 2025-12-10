Đồng Nai quyết xây cầu hơn 11.000 tỷ kết nối với TPHCM

TPO - Cầu Đồng Nai 2 được gấp rút triển khai nhằm tăng cường kết nối Đồng Nai và TPHCM, giúp giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu và đáp ứng nhu cầu hạ tầng khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào vận hành.

Ngày 10/12, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng) theo hình thức đối tác công tư.

﻿ Sơ đồ hướng tuyến cầu Đồng Nai 2

Cầu Đồng Nai 2 có tổng chiều dài khoảng 9,8 km, điểm đầu tại phường Long Phước (TPHCM), điểm cuối kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại phường Tam Phước và xã An Phước (tỉnh Đồng Nai). Trong đó, phần cầu dài khoảng 3,5 km, mặt cắt ngang 36 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Thời gian triển khai là giai đoạn 2026-2028.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.500 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BT, thanh toán bằng nguồn thu đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công.

Cầu Đồng Nai 2 thuộc dự án nhóm A, công trình cầu đường cấp đặc biệt, được lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt do tính chất cấp bách của dự án nhằm tăng cường kết nối Đồng Nai và TPHCM, giúp giảm tải cho các tuyến hiện hữu và đáp ứng nhu cầu hạ tầng khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào vận hành.

Dự án nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị và nâng cao năng lực cạnh tranh của Đồng Nai, TPHCM và cả khu vực.