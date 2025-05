Bình Dương muốn chi 362 tỷ đồng xây cầu Hiếu Liêm 2 kết nối tỉnh Đồng Nai

Ngày 26/5, thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã gửi công văn đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao địa phương này làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng cầu Hiếu Liêm 2.

Trong văn bản, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Bình Dương và Đồng Nai nằm trong vùng Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Do đó, việc xây dựng các công trình giao thông kết nối giữa 2 tỉnh có ý nghĩa chiến lược trong phát triển hạ tầng liên vùng.

Hiện nay, khu vực huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) vẫn còn hạn chế về kết nối giao thông, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Do đó, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai đã làm việc và thống nhất phương án đầu tư xây dựng cầu Hiếu Liêm 2. Dự án xây dựng cầu Hiếu Liêm 2 đã được HĐND tỉnh Bình Dương và HĐND tỉnh Đồng Nai thống nhất giao UBND tỉnh Bình Dương làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

Trên cơ sở đó, căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, UBND tỉnh Bình Dương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao UBND tỉnh Bình Dương làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng cầu Hiếu Liêm 2 để triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Dự án xây dựng cầu Hiếu Liêm 2 có tổng chiều dài tuyến gần 1,5km bao gồm cầu Hiếu Liêm 2 bắc qua sông Bé dài 150m, đường dẫn phía Bình Dương dài hơn 1,2km, đường dẫn phía Đồng Nai dài khoảng 100m.

Dự án có điểm đầu tại đường vào bến đò Hiếu Liêm, xã Hiếu Liêm (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Điểm cuối giao với đường Hiếu Liêm, xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Dự án được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn xây dựng 1 đơn nguyên cầu cách nhau 2m với quy mô 2 làn xe hỗn hợp.

Trong giai đoạn 1, dự án được đề xuất xây dựng 1 đơn nguyên cầu có mặt cắt ngang 14m. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 362 tỷ đồng.

Dự án cầu Hiếu Liêm 2 gần cầu Thủ Biên (bắc qua sông Đồng Nai, nối Bình Dương và Đồng Nai), khi xây dựng xong sẽ kết nối từ cầu Thủ Biên qua đường ĐT.746 và HL.411 (phía Bình Dương) đến đường Hiếu Liêm, xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) ra hồ thủy điện Trị An. Ngoài ra, cầu Hiếu Liêm 2 cũng kết nối với đường ĐT.762 và quốc lộ 20 (Đồng Nai) rất thuận tiện.

Ngoài dự án cầu Hiếu Liêm 2, theo dự kiến, Bình Dương và Đồng Nai sẽ phối hợp đầu tư thêm 4 cầu khác nối 2 tỉnh này, gồm: cầu Tân An - Lạc An; cầu Tân Hiền - Thường Tân; cầu Thạnh Hội 2 và cầu Tân Ba - Bửu Long.

Cầu Tân An - Lạc An bắc qua sông Đồng Nai kết nối xã Lạc An (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) với xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Về vị trí, cầu kết nối tại vị trí đường Trịnh Huy Chương huyện Vĩnh Cửu với tuyến đường mở mới đến ĐT.746 (định hướng kết nối vào ĐT.745B). Quy mô dự kiến là 6 làn xe (4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ).

Cầu Tân Hiền - Thường Tân bắc qua sông Đồng Nai kết nối xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) với xã Thường Tân (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Về vị trí, cầu kết nối tại vị trí đường Hương lộ 6 (bến phà Bà Miêu 2) với đường mở mới đến ĐT.746 (định hướng kết nối vào ĐH.414). Quy mô dự kiến là 6 làn xe (4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ).

Cầu Thạnh Hội 2 bắc qua sông Đồng Nai kết nối cù lao Thạnh Hội (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) với xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Dự kiến làm khoảng 1,2 km đường dẫn kết nối vào vị trí giao nhau giữa ĐT.768 và ĐT.768B. Vị trí xây dựng tại bến phà Bình Hòa (bờ tỉnh Đồng Nai) và bến phà Nhật Thạnh (bờ tỉnh Bình Dương) với quy mô dự kiến là 6 làn xe (4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ).

Cầu Tân Ba - Bửu Long bắc qua sông Đồng Nai kết nối TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) với TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Sau khi sân bay Biên Hòa đi vào khai thác lưỡng dụng sẽ tăng cường kết nối Bình Dương với sân bay. Cầu xây dựng tại vị trí bến phà Trạm 1 (đường Ngô Thì Nhậm, bờ tỉnh Đồng Nai) và bến phà Trạm (bờ tỉnh Bình Dương) với quy mô dự kiến là 6 làn xe (4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ).