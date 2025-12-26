TTI Việt Nam: Văn hóa sẻ chia kiến tạo tăng trưởng bền vững

Chiến thắng lần thứ 3 tại HR Asia Awards minh chứng cho 'hệ điều hành' văn hóa tối ưu của TTI. Không chỉ xuất sắc về nhân sự, doanh nghiệp còn khẳng định vị thế qua chuỗi hoạt động cộng đồng thiết thực, kiến tạo tăng trưởng bền vững.

Đại diện TTI nhận giải tại Lễ trao giải HR Asia Awards 2025.

Từ "Hệ điều hành" văn hóa đến hiệu suất vận hành

"Hat-trick" (2023, 2024, 2025) của Techtronic Industries (TTI) Việt Nam tại HRAA được giới chuyên môn nhìn nhận dưới góc độ quản trị rủi ro và tối ưu hóa vận hành. Dữ liệu từ khảo sát cho thấy chỉ số “Cấu trúc tổ chức & Văn hóa” (CORE) của TTI luôn duy trì mức vượt trội so với trung bình thị trường, đặc biệt nới rộng khoảng cách trong năm 2024 và 2025.

Điều này chứng minh rằng khi quy mô nhân sự mở rộng lên hàng nghìn người tại các nhà máy và văn phòng, cấu trúc quản trị của TTI không bị loãng đi mà ngược lại càng trở nên chặt chẽ. Đáng chú ý, chỉ số "Tổ chức nhìn nhận giá trị trong sự thất bại" đạt mức rất cao. Trong ngành công nghiệp Dụng cụ không dây vốn coi nghiên cứu và phát triển là huyết mạch, một văn hóa trao quyền cho nhân viên là điều kiện tiên quyết cho đổi mới sáng tạo, giúp TTI liên tục đưa ra thị trường những sản phẩm đột phá và giữ vững vị thế dẫn đầu.

Mối tương quan giữa Nhân sự và Tài chính

Yếu tố "Nhân sự vượt trội" (Exceptional People) tại TTI có liên hệ mật thiết với kết quả tài chính. Báo cáo năm 2024 cho thấy TTI đạt dòng tiền tự do kỷ lục gần 1.6 tỷ USD và EBIT tăng trưởng 11.9% lên 1.27 tỷ USD. Kết quả này đến từ sự gắn kết của đội ngũ, giúp giảm ma sát trong quy trình và tăng tốc độ ra quyết định. Đặc biệt, Chương trình Phát triển Kỹ Năng Lãnh đạo (Leadership Development Program) đã tạo ra thế hệ kế cận nhạy bén, giúp doanh nghiệp linh hoạt thích ứng với mọi biến động thị trường và duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Giá trị cốt lõi: Từ cam kết đến hành động thực tiễn

Tại TTI, văn hóa doanh nghiệp không chỉ giới hạn ở những khẩu hiệu. Một thành tố then chốt tạo nên trụ cột "Thương hiệu mạnh", "Nhân sự vượt trội" và “Vận hành xuất sắc” chính là cam kết Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp. Tinh thần “Sẻ chia” và “Chịu trách nhiệm tuyệt đối” được hiện thực hóa sống động qua sự tham gia nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên.

Minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần này là tại sự kiện “Ngày Hội Nón Hồng 2025” diễn ra vào ngày 25/10 vừa qua tại The Global City, TP.HCM. Hơn 100 nhân viên TTI đã tham gia chạy quãng đường 5km và 10km, đồng hành cùng Mạng lưới Ung thư Vú Việt Nam (BCNV) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. Sự hiện diện đầy năng lượng của tập thể TTI không chỉ khẳng định cam kết đồng hành cùng địa phương mà còn lan tỏa lối sống khỏe mạnh, tích cực.

TTI Việt Nam Hưởng Ứng Ngày Hội Nón Hồng 2025, Nâng cao Nhận Thức Về Ung Thư Vú

Trước đó, vào tháng 9/2025, TTI cũng đã triển khai thành công chuỗi sự kiện “Ngày hội Hiến máu Tình nguyện” tại các văn phòng và nhà máy ở TP.HCM và Đồng Nai. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa TTI, Hội Chữ thập đỏ và Bệnh viện Chợ Rẫy trong các ngày 9, 10 và 29/9 đã tiếp nhận gần 300 đơn vị máu.

Không dừng lại ở các đô thị lớn, hành trình sẻ chia của TTI còn vươn đến những vùng xa xôi. Chiều ngày 13/12/2025, chương trình "Đông ấm cho em 2025" đã được TTI Việt Nam phối hợp cùng UBND xã Biển Hồ (Gia Lai), tổ chức tại Trường Tiểu học Hà Bầu, trao tặng 150 phần quà thiết thực và 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là lời khẳng định cho cam kết phát triển bền vững: Doanh nghiệp chỉ thực sự lớn mạnh khi cộng đồng cùng phát triển thịnh vượng.

Chương Trình Đông Ấm Cho Em Năm 2025 Tại Xã Biển Hồ, Tỉnh Gia Lai

Việc được vinh danh ba năm liên tiếp tại HRAA 2025, cộng hưởng với những dấu ấn mạnh mẽ trong hoạt động cộng đồng, là lời khẳng định rằng TTI Việt Nam không chỉ là một nơi làm việc tốt, mà là một tổ chức có trách nhiệm và nhân văn. Đối với các đối tác và nhân tài, đây chính là "giấy phép xã hội" vững chắc bảo chứng cho sự phát triển dài hạn của TTI tại Việt Nam.