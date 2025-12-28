Nhà máy xanh Elmich: Từ phát triển bền vững đến chất lượng châu Âu nâng tầm căn bếp Việt

Elmich Factory Tour là cánh cửa mở ra hành trình xanh, nơi khách hàng không chỉ nhìn thấy robot vận hành chính xác, ánh sáng mặt trời chuyển thành năng lượng sạch, mà còn cảm nhận được triết lý: mỗi sản phẩm Elmich đều mang theo nhịp thở của sự bền vững, trách nhiệm với môi trường và cộng đồng, hòa nhập vào lối sống xanh của người Việt.

Chuyến tham quan nhà máy Elmich với chủ đề “Chạm xanh từ trái tim châu Âu” kết hợp cùng sáng kiến GreenUP của TikTok Shop đã mang đến những trải nghiệm đặc biệt. Gần 30 khách mời là KOL và các nhà sáng tạo nội dung được trực tiếp lắng nghe, khám phá hành trình làm nên những sản phẩm gia dụng xanh – chất lượng chuẩn châu Âu, được tạo ra từ “trái tim” của gia dụng bền vững.

Tại đây, các giá trị bền vững không chỉ được nhắc đến trong lời nói, mà còn hiện hữu rõ ràng trong từng chi tiết, từng quy trình sản xuất. Thông điệp về một thương hiệu gắn liền với trách nhiệm môi trường và sức khỏe người tiêu dùng được truyền tải một cách chân thực, để mỗi người tham gia đều có thể nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận.

Elmich Factory Tour là sự đồng hành của cộng đồng sáng tạo và những người tiêu dùng yêu lối sống xanh.

Năng lượng mặt trời: Vitamin D cho từng sản phẩm Elmich

Elmich không chỉ làm ra những sản phẩm mang tinh thần xanh, mà còn vận hành nhà máy theo cách xanh nhất có thể. Từng quy trình sản xuất được nghiên cứu kỹ lưỡng để giảm tối đa nguyên liệu tiêu thụ, hạn chế khí thải và tiết kiệm năng lượng.

Điển hình là dự án năng lượng mặt trời với công suất lên đến 1364,55 Kwp, tạo ra 1.650.000 Kwh mỗi năm, đáp ứng tới 60% nhu cầu điện năng của nhà máy. Nhờ đó, Elmich giảm phát thải 1.300 tấn CO₂ mỗi năm, góp phần tích cực vào nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Trong ánh sáng mặt trời chan hòa trên mái nhà xưởng, người ta thấy rõ một triết lý: sản phẩm Elmich không chỉ được tạo ra để phục vụ nhu cầu sử dụng, mà còn để nuôi dưỡng một hành tinh xanh hơn.

Ông Lê Quốc Vương - Giám đốc Nhà máy Elmich Việt Nam chia sẻ về hệ thống năng lượng mặt trời tại nhà máy.

Triết lý châu Âu thể hiện trong từng chi tiết: An toàn tuyệt đối – Công nghệ hiện đại – Độ bền vượt thời gian

Tại Elmich, mọi chi tiết đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Ở bước đầu tiên, trước khi thép được đưa vào máy dập, đội ngũ kỹ thuật sẽ kiểm tra kỹ lưỡng từ nguồn gốc vật liệu đến độ dày, độ sạch, độ ổn định. Đôi khi, cả một lô thép phải loại bỏ chỉ vì sai lệch vài phần trăm, bởi với Elmich, tiêu chí an toàn không có ngoại lệ.

Sau đó, thép đạt chuẩn sẽ được đưa vào hệ thống robot và máy dập tự động. Từng cánh tay robot hoạt động chính xác, tạo ra sự đồng đều tuyệt đối cho mọi sản phẩm. Đặc biệt, thiết kế của các sản phẩm trong Bộ sưu tập Chạm vào Xanh - Elmich Harmony được bộ phận R&D nghiên cứu, áp dụng công nghệ Impact Bonding với kỹ thuật dập nén áp lực hàng nghìn tấn giúp liên kết từng lớp đáy thành một khối đồng nhất. Nhờ đó, sản phẩm truyền nhiệt nhanh và đều, hạn chế cháy xém cục bộ, giữ hiệu suất ổn định kể cả trên bếp từ công suất cao.

Nhờ chất liệu và công nghệ, sản phẩm của Elmich luôn được nghiên cứu, không ngừng nâng cấp vì trải nghiệm và sự an toàn của người dùng.

Ông Lê Quốc Vương, Giám đốc Nhà máy Elmich Việt Nam chia sẻ: “Elmich sở hữu nhà máy hiện đại và làm chủ nguyên liệu, công nghệ sản xuất, kết hợp cùng hệ thống cung ứng rộng khắp toàn cầu. Chính sự thấu hiểu người dùng từ nhiều thị trường đã giúp Elmich tạo ra những sản phẩm chất lượng, bền vững theo thời gian nhưng vẫn giữ mức giá phù hợp, trở thành lựa chọn tin cậy cho mọi gia đình”.

Thiết kế của bộ sưu tập gia dụng cao cấp Harmony được lấy cảm hứng từ những mảng rừng thông Châu Âu, nơi Elmich bắt nguồn và cũng là nơi triết lý sản xuất của chúng tôi được hình thành.

Elmich Factory Tour - Nhà máy xanh - Quy trình xanh - Nguyên liệu xanh: Hành động nhỏ tạo nên thay đổi lớn

Không chỉ về năng lượng, nguồn nguyên liệu, công nghệ, mà chính sự tỉ mỉ của con người Elmich đã tạo nên một nhà máy xanh từ A-Z. Theo đó, toàn bộ giấy thừa trong quá trình sản xuất được Elmich tái chế để sản xuất lại giấy kraft, quay trở lại thành bao bì mới cho tất cả sản phẩm. Song song đó, Elmich chuyển sang sử dụng túi nilon tự phân hủy, giảm tác động môi trường trong toàn bộ chu trình sản xuất.

Tại khu vực đóng gói, mọi thao tác từ đính tag, bọc giấy kraft đến đặt sản phẩm vào hộp đều được thực hiện bằng chất liệu tái chế. Khi tự tay gấp từng mép giấy, mỗi người đều cảm nhận rõ triết lý mà Elmich theo đuổi: mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo nên một thay đổi bền vững.

KOL Phan Anh chia sẻ tại buổi tham quan nhà máy.

Tham dự chuyến tham quan nhà máy, KOL Phan Anh, admin Yêu bếp hào hứng chia sẻ: “Green lifestyle không chỉ là xu hướng, mà còn là cách để người tiêu dùng và sản phẩm cùng thể hiện cá tính, gu thẩm mỹ và trách nhiệm với môi trường”. Những lời ấy như một sự cộng hưởng với triết lý Elmich, nơi từng chi tiết nhỏ đều góp phần tạo nên một vòng đời xanh.

Từ đó, một câu chuyện xanh đang tiếp tục được viết nên, Elmich định vị mình như thương hiệu đồ gia dụng tiên phong đưa chất lượng và phong cách châu Âu hòa nhập vào lối sống xanh của người Việt.