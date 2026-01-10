Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Va chạm với xe máy, một phụ nữ bán rau tử vong

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ va chạm giữa xe máy và xe đạp đoạn xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng vào sáng sớm 10/1 khiến phụ nữ 65 tuổi tử vong tại chỗ.

img-5366-9438.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h20 ngày 10/1, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn Km1843+100 qua thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

Vào thời điểm trên, xe máy BKS 48E1-379.45 do anh Lê Tiến Hoàng (27 tuổi, trú xã Thuận Sơn, Lâm Đồng) điều khiển lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Đồng Nai. Khi đến khu vực nói trên, xe máy bất ngờ va chạm với xe đạp do bà Đ.T.C. (65 tuổi, trú xã Thuận An) điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến bà C. tử vong tại chỗ, nhiều mớ rau văng tung toé, dập nát.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn được tiếp tục làm rõ.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #tai nạn #va chạm với xe máy #tử vong #xã Thuận An

