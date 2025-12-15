Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xử lý người đăng tải video sử dụng AI giả mạo phát biểu của cố lãnh đạo

TPO - Ngày 15/12, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử lý một trường hợp ở phường Việt Yên về hành vi đăng tải video sử dụng AI có nội dung giả mạo phát biểu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an phường Việt Yên mời công dân là N.Đ.P (trú tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) lên làm việc liên quan đến hành vi đăng tải video sử dụng AI có nội dung giả mạo.

Theo đó, N.Đ.P tạo lập tài khoản mạng xã hội TikTok “kênh tổng hợp”, đăng tải, chia sẻ 2 video clip sử dụng AI giả mạo phát biểu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Qua làm việc, xác định N.Đ.P tiếp cận các video trên mạng xã hội, sau đó do nhận thức hạn chế, không phân biệt được nội dung giả mạo, không có thao tác kiểm chứng thông tin đã sử dụng tài khoản TikTok đăng tải lại video. Tại buổi làm việc, N.Đ.P đã nhận thức rõ hành vi sai phạm của bản thân, cam kết tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh mạng.

Cơ quan Công an làm việc với N.Đ.P.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần chủ động tiếp cận, tìm hiểu các quy định của pháp luật về an ninh mạng; nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin giả mạo, sai sự thật, thông tin tiêu cực, vi phạm pháp luật trên mạng xã hội.

Người dân cẩn trọng khi thực hiện các thao tác “đăng tải”, “chia sẻ”, chỉ nên theo dõi, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, có thể kiểm chứng; tuyệt đối không chia sẻ thông tin từ các trang thông tin có nguồn gốc không rõ ràng; đồng thời chủ động thực hiện các thao tác chặn “block” các nguồn thông tin giả, thông tin xấu, tiêu cực, góp phần xây dựng không gian mạng lành mạnh.

Nguyễn Thắng
#AI giả mạo #Nguyễn Phú Trọng #bảo vệ thông tin #Công an Bắc Ninh #video giả mạo #Tổng Bí thư

