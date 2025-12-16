Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng xin hưởng án treo để chăm sóc vợ

TPO - Trả lời xét hỏi tòa phúc thẩm, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng cho biết, bản thân có nhiều bệnh nền liên quan đến tim mạch, huyết áp, trước đây khi còn công tác từng phải đi cấp cứu. Ông mong Hội đồng xét xử xem xét cho hưởng án tù treo để chăm sóc vợ, trông coi mộ của gia đình.

Cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xem xét giữa công, tội

Chiều 15/11, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tiếp tục xét hỏi các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương.

Theo ghi nhận của PV, hầu hết các bị cáo đều thành khẩn, trả lời nhanh về công trạng cũng như bệnh tật.

Bị cáo Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Như bị cáo Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) đứng trên bục khai báo, bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi trước sai phạm.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, pháp luật là nghiêm minh, do đó ông chấp nhận toàn bộ bản án sơ thẩm nhưng đến phiên phúc thẩm hôm nay ông mong được hưởng chính sách khoan hồng.

Ông đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giữa công và tội, tuyên phạt ông mức án nhẹ nhất có thể.

Bị cáo Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc – người tiền nhiệm bà Hoàng Thị Thúy Lan) cho biết, bản thân có nhiều bệnh nền liên quan đến tim mạch, huyết áp, trước đây khi còn công tác từng phải đi cấp cứu. May mắn được sự giúp đỡ của các bác sĩ cũng như anh em cán bộ, bạn bè nên không phải chịu di chứng nặng nề.

Hiện vợ ông Vọng cũng bị ung thư, phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện K.

“Bị cáo là con út trong gia đình có bốn anh, em trai. Trong đó hai anh trai cả là liệt sĩ, mẹ là Mẹ Việt Nam Anh hùng”, ông Vọng nói, mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo để có điều kiện chăm sóc vợ, thờ phụng anh trai, chăm lo phần mộ tổ tiên.

Bị cáo Phạm Văn Vọng.

Cựu Bí thư nói vướng lao lý do tin tưởng cấp dưới

Cựu Bí thư Phạm Văn Vọng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ông bị cáo buộc đã lợi dụng cương vị là Bí thư Tỉnh ủy để kết luận, đưa ra chủ trương thay đổi hình thức từ đấu thầu rộng rãi sang chỉ định thầu đối với dự án đê tả sông Hồng.

Ngoài ra, cựu Bí thư còn tác động đến cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu dù công ty này không đủ năng lực. Sau đó, bị cáo được Nguyễn Văn Hậu biếu 2 tỷ đồng vào thời điểm vợ bị cáo ốm. Trước khi bị khởi tố, đã nộp lại số tiền này.

Ở phiên sơ thẩm, ông Vọng đã “kể” về Nguyễn Văn Hậu rất nhiều. Theo ông, Hậu là người có mối quan hệ với Trung ương, có thể xin được nguồn vốn Trung ương cho dự án của địa phương. Như dự án đê tả sông Hồng do công ty của Hậu xin nguồn vốn về cho tỉnh nên đương nhiên là đơn vị thi công, thực hiện.

Bị cáo cho rằng, việc mình phải đứng trước tòa do đã tin tưởng vào các lãnh đạo cấp dưới, những người làm chuyên môn thực thụ như Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Còn bị cáo Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) cũng trình bày bản thân tuổi cao, sức khỏe yếu, đang mắc các bệnh tim mạch, huyết áp cao, mắt nhìn kém.

Ông Bình xin tòa phúc thẩm xem xét các tình tiết trong vụ án cũng như hoàn cảnh, điều kiện phạm tội để cho được hưởng án treo.

Ở cấp sơ thẩm, ông Hà Hòa Bình bị tòa phạt 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cáo trạng quy kết ông này nhận 300 triệu đồng tiền cảm ơn của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Trong khi, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh hối lộ 5 lần, với tổng số tiền 400 triệu đồng và 20.000 USD. Tòa cấp sơ thẩm tuyên ông mức án 8 năm tù tội “Nhận hối lộ”.