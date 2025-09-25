Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Huế quyết dẹp xe ba gác, xe lôi tự chế chở hàng gây mất an toàn giao thông

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau hơn 10 ngày ra quân quyết liệt, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế phát hiện và xử lý 148 trường hợp mô tô, xe gắn máy kéo theo xe ba gác, xe ba - bốn bánh tự chế hoặc tự cải hoán, góp phần giảm nguy cơ tai nạn và lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Chiều 25/9, thông tin Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, đơn vị đang triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát giao thông, tập trung xử lý xe ba gác, xe lôi, xe máy đẩy thùng chở hàng và xe ba - bốn bánh tự chế trên nhiều tuyến đường trung tâm cũng như khu vực vùng ven.

xe-ba-gac-tu-che-4.jpg
Xe lôi tự chế﻿ dùng chở hàng sắt thép cồng kềnh tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bị công an kiểm tra, xử lý.

Đây là những phương tiện thường xuyên chở hàng hóa cồng kềnh, di chuyển chậm, lấn chiếm làn đường, gây ùn tắc vào giờ cao điểm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Thực hiện kế hoạch chuyên đề, nhiều tổ công tác tuần tra lưu động đã được huy động. Lực lượng CSGT kiên quyết lập biên bản xử phạt hành chính và tạm giữ những xe tự chế, tự ý cải hoán, xe không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để ngăn chặn tái vi phạm.

Chỉ tính từ ngày 16 đến 25/9, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 148 trường hợp mô tô, xe gắn máy kéo theo xe thô sơ chở hàng và xe ba - bốn bánh cải tạo trái quy định.

xe-ba-gac-tu-che-1.jpg
Sau hơn 10 ngày ra quân, lực lượng CSGT Huế đã phát hiện, xử lý 148 trường hợp mô tô, xe gắn máy kéo theo xe ba gác và xe ba - bốn bánh cải tạo trái quy định.﻿

Ngoài xử phạt, lực lượng CSGT còn kết hợp tuyên truyền, giải thích để người điều khiển phương tiện nhận thức rõ mức độ nguy hiểm, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

xe-ba-gac-tu-che-5.jpg
xe-ba-gac-tu-che-7.jpg
Những phương tiện kéo theo sau xe máy cũ nát này là xe lôi tự chế, tự cải tạo, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, gây mất an toàn giao thông.

Theo Công an TP Huế, thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát trên toàn địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm loại phương tiện nguy hiểm này nhằm lập lại trật tự, giữ gìn mỹ quan đô thị và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Ngọc Văn
#Công an TP Huế #CSGT #ra quân #xử lý #mạnh tay #xe lôi #ba gác #xe máy #tự chế #vi phạm #xe vi phạm trật tự an toàn giao thông

