Xe máy tông vào xe lôi tự chế, 3 người thương vong

TPO - Chiếc xe máy do một thanh niên điều khiển chở theo một người khác đã tông vào xe lôi tự chế do người phụ nữ điều khiển, hậu quả làm một người tử vong.

Ngày 30/7, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe lôi tự chế khiến một người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh N.N.H. (SN 2007, quê Hậu Giang, nay là TP Cần Thơ) điều khiển xe máy chở theo một thanh niên khác lưu thông trên đường Lê Văn Tách. Khi đi tới đoạn gần khu công nghiệp Bình Đường thuộc phường Dĩ An (TPHCM), xe máy tông vào xe lôi tự chế do người phụ nữ điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú tông mạnh khiến 3 người ngã văng xuống đường, hai phương tiện hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an cơ sở, đội thanh niên tình nguyện SOS Dĩ An nhanh chóng đến hiện trường, đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh H. đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Một số người có mặt tại hiện trường cho hay, người phụ nữ lái xe lôi tự chế đang trên đường đi lấy hàng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.