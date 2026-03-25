Chiến lược phát triển bền vững của Philip Morris International: Hướng tới xây dựng thị trường minh bạch, giảm hại

Trong bối cảnh địa chính trị biến động và công nghệ phát triển nhanh, các tập đoàn đa quốc gia đang ưu tiên chiến lược đầu tư dài hạn, bao gồm hạ tầng, công nghệ và nhân lực. Đối với những ngành ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, đầu tư không chỉ thúc đẩy tăng trưởng mà còn tạo nền tảng cho các giải pháp giảm hại dựa trên khoa học, đồng thời tăng cường minh bạch và tuân thủ thị trường.

Theo xu hướng này, Philip Morris International (PMI) đẩy mạnh đầu tư bền vững tại Hoa Kỳ và nhiều thị trường trọng điểm, hướng tới xây dựng hệ sinh thái sản phẩm hiện đại, phù hợp quy định sở tại và gắn với cam kết trách nhiệm lâu dài.

Kết nối tăng trưởng doanh nghiệp với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của nước sở tại

Theo bà Stacey Kennedy, CEO PMI Hoa Kỳ, chiến lược đầu tư của tập đoàn hàng tiêu dùng quốc tế hàng đầu PMI được thiết kế không chỉ nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp mà còn tạo ra giá trị thặng dư ở thị trường sở tại. Bà cho biết, nền tảng của chiến lược này là tầm nhìn dài hạn và trách nhiệm dẫn dắt quá trình chuyển đổi ngành theo hướng giảm hại, góp phần hỗ trợ mục tiêu y tế công cộng và ổn định thị trường. “Đầu tư toàn diện vào thị trường Mỹ bắt đầu từ việc phát triển các sản phẩm tốt hơn và thúc đẩy chuyển đổi một cách có trách nhiệm – nhưng không chỉ dừng lại ở phạm vi doanh nghiệp”, bà nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược đó, PMI thúc đẩy sự chuyển đổi diện mạo ngành bằng cách mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm không khói thuốc đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thẩm định khoa học. Chiến lược này được triển khai Thông qua các khoản đầu tư quy mô lớn: Từ năm 2022, PMI đã rót hơn 20 tỷ USD vào sản xuất, hạ tầng và nguồn nhân lực tại Mỹ, giúp mở rộng hoạt động, tăng gấp đôi lực lượng lao động chỉ trong 3 năm và củng cố năng lực phục vụ cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.

Để duy trì tốc độ và nâng cao năng lực vận hành, PMI tiếp tục thực hiện các khoản đầu tư trọng điểm, như dự án 50 triệu USD vào Trung tâm Giải pháp Kinh doanh tại Tampa, Florida, dự kiến tạo thêm hàng trăm việc làm chuyên môn cao và tối ưu hóa vận hành thông qua việc hợp nhất các chức năng dịch vụ.

Đồng thời, PMI cũng đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng Mỹ (như FDA) thực hiện các chương trình ngăn chặn giới trẻ tiếp cận thuốc lá. Các biện pháp bao gồm ứng dụng công nghệ quét ID, kiểm tra đột xuất điểm bán, và triển khai chiến dịch "Invested in Responsibility" (Đầu tư vào trách nhiệm) nhằm bảo vệ người chưa đủ tuổi, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công tư hợp tác, minh bạch và tuân thủ.

Tại Philippines, bên cạnh phát triển kinh tế, PMI cũng lồng ghép mục tiêu giảm thiểu tác động môi trường vào chiến lược đầu tư trong bối cảnh dự đoán được khả năng khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Từ 2023, tại quốc gia có bối cảnh tương đồng với Việt Nam, tập đoàn đã chủ động điện khí hóa đội xe giao hàng. Đến tháng 7/2025, số xe tải điện đã tăng lên đáng kể, giúp giảm 40% lượng khí thải carbon trên mỗi ki-lô-mét.

Hợp lực cùng chính phủ để giảm thất thoát thuế, ngăn chặn thị trường phi chính thức

Ở cấp độ quốc gia, việc kiểm soát hiệu quả thương mại bất hợp pháp không chỉ giúp bảo vệ nguồn thu ngân sách mà còn là điều kiện nền tảng để duy trì kỷ cương thị trường, bảo vệ doanh nghiệp tuân thủ và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư. Ngược lại, khi thị trường phi chính thức mở rộng, không chỉ gây thất thoát thuế mà còn làm suy yếu hiệu lực quản lý nhà nước, gia tăng rủi ro đối với người tiêu dùng và cản trở các nỗ lực chuyển đổi theo hướng bền vững.

Trong bối cảnh đó, bên cạnh mở rộng năng lực sản xuất và phát triển sản phẩm, PMI chủ động tăng cường hợp tác với chính phủ, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân nhằm kiểm soát thương mại bất hợp pháp.

Điển hình là trường hợp của Lithuania – quốc gia đối mặt với tỷ lệ buôn lậu từ nước láng giềng Belarus lên đến 0,39 tỷ điếu vào năm 2022. Từ cuối năm 2025 đến nay, hoạt động buôn lậu thuốc lá bằng khinh khí cầu từ Belarus đã khiến sân bay chính của Lithuania phải đóng cửa 15 lần trong vòng 10 tuần, làm hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt hoặc trì hoãn chuyến đi, đồng thời đặt ra thách thức về an ninh – xã hội khi có nguy cơ trở thành hình thức tống tiền chính trị khá.

Để hỗ trợ giám sát và kiểm soát, PMI đã hỗ trợ chính phủ Lithuania 7 hệ thống máy bay không người lái Autel Alpha, trang bị camera độ phân giải cao và chụp ảnh nhiệt, có thể hoạt động ở độ cao trên 5 km và xác định hướng bay của khinh khí cầu, từ đó phát hiện và giám sát các địa điểm hạ cánh và theo dõi những người đến nhận hàng lậu.

Theo đánh giá của Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN (EU-ABC), buôn lậu thuốc lá thậm chí là một rủi ro kinh tế chiến lược đối với ASEAN. Vì vậy, chống buôn lậu cũng là một trụ cột chiến lược trong định hướng đầu tư bền vững của PMI tại khu vực này.

Chẳng hạn, tại Philippines, thị phần thuốc lá lậu đã tăng mạnh từ 6% năm 2020 lên 23% năm 2025, trong đó gần 7/10 sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài. Để hỗ trợ, PMI hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP), cung cấp thêm nguồn lực bao gồm 30 xe máy và 2 xuồng phản ứng nhanh, giúp lực lượng cảnh sát mở rộng phạm vi tuần tra, phản ứng kịp thời và kiểm soát hiệu quả cả khu vực đất liền lẫn ven biển.

Những nỗ lực của PMI trên toàn cầu cho thấy các tập đoàn đa quốc gia với chiến lược đầu tư dài hạn có thể tạo ra dư địa lớn cho hợp tác công – tư, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Với kinh nghiệm từ nhiều thị trường, doanh nghiệp có thể hỗ trợ bằng công nghệ, dữ liệu và thực tiễn vận hành, giúp xây dựng các giải pháp dựa trên bằng chứng nhằm giảm thiểu tác hại và bảo vệ người tiêu dùng trưởng thành. Đồng thời, sự phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ quan chức năng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thị trường, tăng cường năng lực chống buôn lậu và giám sát chuỗi cung ứng, qua đó củng cố an ninh kinh tế trong khu vực…