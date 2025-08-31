'Vua đầu bếp' mắc ung thư

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ngôi sao “Hell’s kitchen” Gordon Ramsay đăng ảnh vết sẹo dài sau phẫu thuật ung thư da, khiến người hâm mộ lo lắng và gửi lời chúc mau bình phục.

Đầu bếp nổi tiếng người Anh Gordon Ramsay (58 tuổi) cho biết ông vừa trải qua ca phẫu thuật điều trị ung thư da.

Thông tin được Ramsay chia sẻ hôm 30/8 trên Instagram, kèm theo loạt hình ảnh sau ca phẫu thuật. Trong một bức ảnh, nam đầu bếp xuất hiện với băng gạc lớn che một bên mặt. Ở bức khác, ông để lộ vết khâu dài gần tai.

don-t-forget-sunscreen-august-11-1.jpg
f.jpg
Gordon Ramsay tiết lộ đã phẫu thuật ung thư da. Ảnh: IG.

“Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới đội ngũ y bác sĩ vì đã kịp thời loại bỏ khối u biểu mô tế bào đáy. Xin cảm ơn! Và xin mọi người đừng quên bôi kem chống nắng cuối tuần này”, Ramsay viết. Ông hài hước nói thêm: “Tôi thề đây không phải phẫu thuật căng da mặt, nếu có thì chắc tôi phải đòi hoàn tiền".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều người gửi lời chúc bình phục, trong đó có con gái ông, Holly Ramsay, viết ngắn gọn: “Yêu bố".

Theo Mayo Clinic, ung thư biểu mô tế bào đáy là dạng ung thư da bắt đầu ở các tế bào đáy, nơi sản sinh tế bào da mới thay thế những tế bào chết. Loại ung thư này thường xuất hiện ở vùng da tiếp xúc nhiều với ánh nắng như đầu, mặt và cổ, có thể biểu hiện bằng các nốt trong mờ hoặc sẫm màu.

“Phần lớn các ca ung thư biểu mô tế bào đáy được cho là do tiếp xúc lâu dài với tia cực tím (UV) từ ánh sáng mặt trời. Hạn chế tiếp xúc và sử dụng kem chống nắng có thể giúp phòng ngừa", Mayo Clinic cho biết.

Đây không phải lần đầu Ramsay gặp vấn đề về sức khỏe. Tháng 6/2024, ông từng gặp tai nạn xe đạp nghiêm trọng tại Connecticut (Mỹ), để lại vết bầm tím lớn trên cơ thể. Khi đó, ông khẳng định: “Tôi thật sự may mắn khi vẫn còn ở đây”, đồng thời khuyên khán giả luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp dù chỉ trên quãng đường ngắn.

don-t-forget-sunscreen-110343828.jpg
don-t-forget-sunscreen-august-11.jpg

Ramsay sinh năm 1966, hiện là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình thực tế ẩm thực như Hell’s kitchen, MasterChef và Kitchen nightmares. Gần đây, ông ra mắt show mới Gordon Ramsay’s secret service trên Fox vào tháng 5.

Vị đầu bếp sở hữu sao Michelin này cũng đang điều hành hơn 80 nhà hàng trên toàn cầu, trong đó có hơn 20 cơ sở tại Mỹ.

Hà Trang
