Nhận định Aston Villa vs Bologna, 02h00 ngày 26/9: Thử lửa tại Villa Park

TPO - Nhận định bóng đá Aston Villa vs Bologna, lượt trận đầu tiên vòng phân hạng Europa League 2025/26, lúc 02h00 ngày 26/9 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Aston Villa cần một chiến thắng để “giải hạn”, còn Bologna khát khao chứng minh bản lĩnh trên đất Anh. Cuộc đối đầu tại Villa Park vì thế hứa hẹn căng thẳng và khó lường, mở màn cho một hành trình Europa League đầy kịch tính.

Nhận định trước trận đấu

Vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng tại Premier League mùa này, Aston Villa dường như đang chịu dư chấn nặng nề sau cú sảy chân ở cuộc đua Champions League, cộng thêm một kỳ chuyển nhượng mùa hè không như kỳ vọng.

Cuối tuần qua, thầy trò HLV Unai Emery tiếp tục gây thất vọng khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước Sunderland, dù đối thủ phải chơi thiếu người. Matty Cash giúp Villa có bàn thắng đầu tiên ở Premier League mùa này bằng một cú sút đổi hướng, nhưng chừng đó là chưa đủ để xóa tan cơn khát chiến thắng.

Trước đó, đội bóng thành Birmingham thua 2 và hòa 2, rồi bị Brentford loại khỏi Cúp Liên đoàn trên chấm luân lưu. Hiện họ đứng áp chót trên BXH quốc nội.

Trong bối cảnh ấy, việc trở lại sân chơi châu Âu có thể trở thành “phao cứu sinh” cho Villa, đặc biệt sau hành trình rực rỡ ở Champions League mùa trước. Lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường danh giá nhất lục địa sau hơn 40 năm, họ đã tiến một mạch tới tứ kết trước khi dừng bước trước nhà vô địch PSG.

Kết thúc Premier League ở vị trí thứ 6, Villa lần đầu tiên góp mặt tại Europa League kể từ năm 2008. Trong lịch sử, thành tích tốt nhất của họ ở UEFA Cup là hai lần vào tới tứ kết (1978, 1998).

Và lần này, Với kinh nghiệm dày dặn của HLV Unai Emery, chiến lược gia thành công nhất lịch sử Europa League với 4 lần vô địch, Villa vẫn được đánh giá có thể tiến xa, miễn là kịp thời tìm lại bản lĩnh và phong độ.

Ở chiều ngược lại, Bologna hành quân đến Villa Park với mục tiêu tạo nên lịch sử: giành chiến thắng đầu tiên trước một đại diện bóng đá Anh ở cúp châu Âu.

Mùa trước, đội bóng gây thất vọng khi xếp tận thứ 28/36 ở vòng bảng Champions League. Dẫu vậy, hành trình đó giúp họ tích lũy thêm trải nghiệm, và chức vô địch Coppa Italia 2025, sau khi đánh bại AC Milan 1-0 tại chung kết trên sân Olimpico, mới thực sự là bước ngoặt, đưa Bologna lần đầu tiên trong thế kỷ này dự cúp châu Âu hai mùa liên tiếp.

Tại Serie A 2025/26, phong độ Bologna khá thất thường: họ thắng 2 trận sân nhà (trong đó có chiến thắng kịch tính trước Genoa ở phút bù giờ cuối tuần qua), nhưng toàn thua khi xa nhà.

Trọng trách giúp đội bóng khắc phục điểm yếu sân khách giờ đặt lên vai HLV Vincenzo Italiano, người từng hai lần đưa Fiorentina vào chung kết Conference League và vừa đăng quang Coppa Italia hồi tháng 5.

Thông tin lực lượng

HLV Unai Emery đã thẳng thắn chê các học trò “thiếu nỗ lực” sau trận hòa Sunderland và nhiều khả năng sẽ tiến hành những điều chỉnh ở đội hình xuất phát.

Aston Villa tiếp tục mất Amadou Onana và Youri Tielemans vì chấn thương, Ross Barkley không đủ điều kiện thi đấu, trong khi Boubacar Kamara mới trở lại, nên tuyến giữa khá mỏng.

Ở hàng công, Villa có thêm nhiều phương án khi Harvey Elliott, Jadon Sancho và Donyell Malen đều sẵn sàng.

Bên kia chiến tuyến, Bologna chưa thực sự sắc bén trên hàng công khi chỉ ghi được 1 bàn trong 3 vòng đầu Serie A, trước khi tìm lại cảm giác với 2 pha lập công muộn màng vào lưới Genoa.

Tiền đạo Santiago Castro đang có dấu hiệu trở lại với 1 bàn và 1 kiến tạo trong 2 trận sân nhà gần nhất, cạnh tranh suất đá chính cùng Luke Rowe và Thijs Dallinga, chân sút từng tỏa sáng tại Coppa Italia. Ngôi sao Riccardo Orsolini vẫn là điểm tựa quan trọng sau bàn thắng trên chấm 11m cuối tuần qua.

Tuy vậy, HLV Vincenzo Italiano sẽ không có sự phục vụ của Nicolo Casale, Tommaso Pobega, Ibrahim Sulemana và Ciro Immobile vì chấn thương. Ngoài ra, hậu vệ kỳ cựu Lorenzo De Silvestri cũng không góp mặt do không nằm trong danh sách đăng ký dự cúp châu Âu.

Đội hình dự kiến Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Bogarde, McGinn; Elliott, Rogers, Sancho; Watkins Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro

Dự đoán tỷ số: Aston Villa 1-1 Bologna