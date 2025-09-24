Nhận định Port Vale vs Arsenal, 02h00 ngày 25/9: Tìm lại chiến thắng

TPO - Nhận định bóng đá Port Vale vs Arsenal, vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh 2025/26, lúc 02h00 ngày 25/9 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Dù Arsenal chưa thật sự bùng nổ tại Premier League, nhưng trước hàng thủ thiếu chắc chắn của Port Vale, thầy trò HLV Mikel Arteta được dự báo sẽ không quá khó khăn để giành chiến thắng.

Nhận định trước trận đấu

Cuối tuần qua, Arsenal đã có trận đấu khó khăn trước Man City. Chiến thuật “dựng xe buýt” của Pep Guardiola tưởng như sắp phát huy tác dụng tại Emirates, nhưng đoàn quân của Arteta cuối cùng cũng tìm được tia sáng muộn màng nhờ siêu dự bị Gabriel Martinelli, người tung cú lốp bóng gỡ hòa trong những phút bù giờ.

Dẫu vậy, trước một Man City chỉ cầm bóng 32,8% - con số thấp kỷ lục trong sự nghiệp cầm quân của Guardiola, trận hòa 1-1 vẫn được xem là hai điểm đánh rơi chứ không phải một điểm giành được cho Arsenal, đội hiện kém Liverpool năm điểm trên BXH Premier League sau giai đoạn khởi đầu.

Khi gặp đối thủ hạng dưới vào rạng sáng mai, Arsenal chắc chắn sẽ “tháo phanh”, trong một giải đấu mà họ chưa từng đăng quang kể từ năm 1993. Mùa trước, hành trình của Pháo thủ dừng lại ở bán kết sau thất bại 0-4 trước Newcastle United sau hai lượt trận.

Dĩ nhiên, Premier League và Champions League mới là những mục tiêu tối thượng của Arsenal mùa này. Cúp Liên đoàn không nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của Arteta, nhưng một thất bại ê chề giữa tuần sẽ chỉ khiến dư luận càng đặt dấu hỏi về khả năng đưa đội bóng bứt phá của HLV người Tây Ban Nha.

Khác với Arsenal, Port Vale không được đánh giá cao tại Cúp Liên đoàn mùa 2025/26. Dù vậy, CLB League One (hạng 3 bóng đá Anh) vẫn có lý do để tự hào khi lần thứ hai trong 16 năm qua góp mặt ở vòng ba, sau hai chuyến làm khách thành công.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Darren Moore, Port Vale đã giành những chiến thắng 1-0 trước Blackpool và Birmingham, qua đó có lần thứ hai trong ba năm qua lọt vào vòng ba, sau chiến tích lọt tới tứ kết mùa 2023/24.

Port Vale giờ đây đã tìm lại cảm giác chiến thắng, sau giai đoạn khởi đầu tệ hại suốt 7 trận không thắng tại tại League One. Tuy nhiên, “The Valiants” đã có hai thắng lợi liên tiếp ở giải hạng Nhất Anh trước Exeter City và mới đây là Mansfield Town. Trong trận đấu với Mansfield, họ phải cần tới quả phạt đền ở phút 95 của Ronan Curtis mới giành được chiến thắng 2-1.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Port Vale từng đánh bại Arsenal vào năm 1901, khi đội bóng Bắc London còn mang tên Woolwich Arsenal. Ở lần gặp gần nhất tại vòng 3 FA Cup mùa 1997/98, Arsenal phải cần tới loạt luân lưu mới có thể vượt qua đối thủ hạng dưới này.

Thông tin lực lượng

Cuối tuần qua, Arsenal có thêm hai ca chấn thương mới là Piero Hincapié và Noni Madueke. Theo báo cáo, Madueke có thể phải nghỉ thi đấu hai tháng, gia nhập danh sách bệnh binh cùng Gabriel Jesus, Kai Havertz và Martin Ødegaard. Ở chiều ngược lại, Bukayo Saka và Ben White đã trở lại đội hình trong trận gặp Man City, dù White chỉ ngồi dự bị.

Cả hai gần như chắc chắn sẽ góp mặt ngay từ đầu ở trận đấu này, trong bối cảnh Arteta dự kiến xoay tua đội hình và trao cơ hội cho các tài năng trẻ như Ethan Nwaneri và Myles Lewis-Skelly. Khả năng Max Dowman đá chính cũng không loại trừ, nhưng Saka nhiều khả năng sẽ ra sân từ đầu bên cánh phải để lấy lại thể lực.

Về phía Port Vale, tiền đạo Mo Faal (mượn từ Wrexham) đã hồi phục chấn thương gân khoeo, song HLV Darren Moore lại đau đầu với hàng lang cánh khi mất liền ba cầu thủ. Liam Gordon phải rời sân ở phút 79 trong trận thắng Mansfield, Mitch Clark chưa kịp bình phục, còn Kyle John sẽ vắng mặt vài trận tới vì chấn thương cơ.

Đội hình dự kiến: Port Vale: Gauci; Humphreys, Debrah, Heneghan; Gabriel, Croasdale, Garrity, Byers, Shorrock; Cole, Curtis Arsenal: Kepa; White, Mosquera, Gabriel, Lewis-Skelly; Nwaneri, Norgaard, Merino; Saka, Gyokeres, Martinelli

Dự đoán tỷ số: Port Vale 0-3 Arsenal