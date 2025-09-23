Nhận định Lincoln vs Chelsea, 1h45 ngày 24/7: Trút giận lên kẻ yếu

TPO - Nhận định bóng đá trận đấu Lincoln vs Chelsea, Premier League 2025/26 diễn ra lúc 1h45 ngày 24/9.Chelsea phải thắng đối thủ yếu Lincoln để tạo bước chạy đà thuận lợi cho chuỗi trận căng thẳng phía trước.

Nhận định trước trận Lincoln vs Chelsea

"The Blues" có dấu hiệu khủng hoảng sau chuỗi trận tệ hại. Ba trận gần nhất, Chelsea hòa Brentford, thua Bayern Munich và gục ngã trước MU. Nếu không thắng một CLB hạng Ba như Lincoln, khủng hoảng sẽ thật sự đến với đội chủ sân Stamford Bridge.

Thầy trò Enzo Maresca đã thua MU trong đêm mưa tầm tã ở Old Trafford. Ngay phút thứ 5, Chelsea chỉ còn 10 người vì thủ môn Sanchez nhận thẻ đỏ. Chelsea bị MU chọc thủng lưới 2 bàn ở hiệp một. Sau đó, MU mất người vì Casemiro nhận thẻ vàng thứ 2, thế trận cân bằng quân số trong suốt hiệp 2 nhưng Chelsea không thể gỡ lại một điểm.

Chelsea phải liên tiếp nhận gáo nước lạnh sau chuỗi trận khởi động mùa giải mới khá tốt. Chạm trán Lincoln lúc này là dịp tốt để Chelsea tìm lại niềm vui chiến thắng. HLV Maresca có điều kiện để giữ sức cho các trụ cột, tạo điều kiện cho các nhân tố mới có thêm số phút ra sân.

Trước Lincoln, thắng là chưa đủ với Chelsea. "The Blues" phải chứng minh sức mạnh vượt trội bằng trận thắng thuyết phục với tỷ số cách biệt. Đối thủ của Chelsea đang chơi ở hạng Ba nước Anh. Tổng giá trị đội hình của Lincoln còn không bằng một cầu thủ dự bị của Chelsea.

Phong độ, thành tích đối đầu Lincoln vs Chelsea

Xét trên mọi khía cạnh, Chelsea đều vượt trội Lincoln. Song, "The Blues" cần thận trọng khi chơi trên sân của một đối thủ lạ lẫm. HLV Maresca và cộng sự cũng chưa có nhiều thông tin về đối thủ sắp tới. Tại Cúp liên đoàn Anh mùa này, cú sốc từng xảy ra khi đội hạng Ba Grimsby Town loại MU khỏi cuộc chơi.

Trong trận đấu mà Chelsea nhiều khả năng tung phần lớn cầu thủ dự bị đá chính, khả năng sẩy chân trước Lincoln vẫn có.

Thông tin lực lượng Lincoln vs Chelsea

Chelsea không có thủ môn Sanchez vì treo giò. Đây là cơ hội để thủ môn Jorgensen, Gusto, Tosin, Hato, Santos, Garnach, Gittens và Guiu ra sân. Chất lượng cầu thủ của Chelsea vẫn vượt trội, song tính liên kết giữa các vị trí ít ra sân cùng nhau là dấu hỏi chấm.