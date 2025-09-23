Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đọc nhiều
Nhận định Liverpool vs Southampton, 02h00 ngày 24/9: Dạo chơi tại Anfield

Đặng Lai
TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Southampton, Cúp Liên đoàn Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liverpool là nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, đội bóng duy nhất vẫn toàn thắng cho tới thời điểm này. Trong khi đó, Southampton là đội xếp đội sổ ở mùa trước và đang lao dốc không phanh ở mùa này. Thực sự, khó cặp đấu nào lại chênh lệch như thế…

Nhận định trước trận đấu Liverpool vs Southampton

Liverpool đã đánh bại gã hàng xóm Everton với tỷ số 2-1 vào thứ Bảy. Mặc dù đã thể hiện xuất sắc trong hiệp 1, nhưng phải thừa nhận CLB này đã phải vật lộn để đối phó với cường độ cao trong hiệp 2, khi Everton đẩy nhanh mặt trận tấn công và gây ra vô vàn khó khăn cho nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh.

Sau trận, HLV Arne Slot thừa nhận rằng các cầu thủ của ông “đang cảm thấy mệt mỏi”. Đây là điều dễ hiểu vì trong vòng 6 ngày, Liverpool đã phải chơi 2 trận đại chiến. Sau khi thi đấu ở Champions League vào thứ Tư tuần trước, khi họ đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 3-2 tại Anfield, Liverpool đã trở lại mặt trận Ngoại hạng Anh để gặp đối thủ xương xẩu Everton.

Do vậy, hoàn toàn có lý do để dàn trụ cột Liverpool nghỉ ngơi trong trận đấu Cúp Liên đoàn với Southampton vào đêm nay, một trận đấu mà không cần tung ra đội hình mạnh nhất thì Liverpool vẫn có thể dễ dàng đánh bại Southampton.

Sở dĩ có thể khẳng định điều này vì nếu như Liverpool vẫn ổn định về phong độ thì Southampton đang trên đà lao dốc. Sau khi chia tay Ngoại hạng Anh với những điểm số tệ bậc nhất lịch sử giải đấu, Southampton vẫn không cho thấy được quyết tâm thăng hạng ở Championship. CLB này mới thắng 1 trận từ đầu mùa. 3 trận gần nhất họ không thắng nổi trận nào. Điều đó khiến Southampton đang dần tụt xa so với nhóm đầu.

Các cầu thủ trẻ như Ngumoha có thể được trao cơ hội vào đêm nay

Phong độ, lịch sử đối đầu Liverpool vs Southampton

Sự tương phản giữa 2 đội bóng là rất rõ ràng. Đội chủ nhà đã có khởi đầu hoàn hảo cho chiến dịch. Họ đang dẫn đầu Premier League với 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận. Liverpool đã ghi bàn ở 39 trận gần nhất tại Premier League và ghi ít nhất 2 bàn trong 6/9 trận vừa qua tại giải đấu hàng đầu xứ sương mù. Xét về các thống kê ở mặt trận tấn công, CLB này đang là số 1 Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, Southampton chỉ đứng thứ 19 tại Championship với chỉ 6 điểm sau 6 trận. Vị trí này không nằm trong nhóm xuống hạng (Championship có tới 24 đội), nhưng rõ ràng vẫn là quá khiêm tốn so với tiềm lực của Southampton, đội mùa trước vẫn tranh tài ở sân chơi cao nhất xứ sương mù.

Trên sân khách, mọi thứ càng tệ hại hơn với Southampton. Họ thua 2 và để thủng lưới 8 lần. Nhìn xa ra, CLB này họ hòa 2 lần và chỉ thắng 1 trong 4 lần ra sân gần nhất trên sân khách. Trong bối cảnh đó, Southampton hiểu rằng họ không dám tập trung tối đa lực lượng cho những giải đấu như Cúp Liên đoàn.

Southampton cũng có “truyền thống” thua trước Liverpool. Vậy nên đêm nay, nếu không có “động đất” xảy ra tại Anfield thì Liverpool sẽ nắm vé đi tiếp và Southampton hài lòng với việc sớm bị loại.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Southampton

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Leoni, Gomez, Robertson, Nyoni, Endo, Ngumoha, Jones, Chiesa, Isak.

Southampton: McCarthy, Edwards, Wood, Stephens, Roerslev, Fraser, Downes, Charles, Manning, Stewart, Archer.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 3-0 Southampton

Đặng Lai
