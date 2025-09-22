Quả bóng Vàng, từ sự tôn vinh thuần túy đến chủ đề gây tranh cãi

TPO - Quả bóng Vàng 2025 sẽ được trao vào đêm nay, tại Nhà hát Theatre du Chatelet, Paris. Dù bất cái tên nào được vinh danh, Ousmane Dembele, Lamine Yamal hay cầu thủ nào đó khác, tranh cãi chắc chắn sẽ nổ ra.

Khí hậu thế giới ngày càng cực đoan, và đêm nay, Ousmane Dembele chắc chắn là người bực bội nhất với thời tiết nếu anh được xướng tên là Quả bóng Vàng 2025 trong lễ trao giải diễn ra tại Nhà hát Theatre du Chatelet, Paris. Do mưa lớn và dông bão, trận PSG gặp Marseille ở Ligue 1 đã bị lùi từ Chủ nhật sang thứ Hai (22/9). Điều này đồng nghĩa với việc ngôi sao 28 tuổi sẽ vắng mặt ở buổi lễ, trong bối cảnh anh được coi là ứng viên lớn nhất của Quả bóng Vàng 2025.

Nhìn lại mùa giải 2024/25, Dembele thực sự ấn tượng khi tham gia vào 43 bàn thắng trong 44 trận đấu ở mọi đấu trường, bao gồm những bàn thắng quan trọng giúp PSG vô địch Champions League, hoàn tất cú ăn ba lịch sử.

Tuy vậy, sẽ có không ít người cho rằng Dembele không xứng đáng, bởi anh chỉ thực sự xuất sắc vào khoảng giữa mùa giải. Thêm nữa, rất nhiều bàn thắng cầu thủ này ghi được diễn ra tại Ligue 1, vốn được coi là có chất lượng thấp nhất trong số năm giải đấu hàng đầu châu Âu.

Danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2025.

Đó là lý do Lamine Yamal, tài năng trẻ ghi được 18 bàn thắng và 25 pha kiến ​​tạo trên mọi đấu trường, đóng vai trò quan trọng trong cú đúp quốc nội của Barca, là cái tên yêu thích tiếp theo cho Quả bóng Vàng 2025. Raphinha, Mohamed Salah, Cole Palmer và Kylian Mbappe, Harry Kane là những cầu thủ khác được đề cử. Trong trường hợp các nhà báo tiếp tục đề cao những người hùng thầm lặng, giống như đã làm với Rodri năm ngoái, Vitinha có thể được cân nhắc.

Trong thời kỳ hậu Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, có cảm giác Quả bóng Vàng đang thiếu những ứng viên đủ sức thuyết phục. Chính vì vậy tranh cãi là điều không thể tránh khỏi. Hẳn tất cả còn nhớ vào năm 2024, phái đoàn Real bất ngờ hủy bỏ chuyến bay đến Paris và tẩy chay Quả bóng Vàng sau khi biết tin Vinicius về nhì trong cuộc bình chọn.

Khi hai nhà báo Gabriel Hanot và Jacques Ferran cùng nhau tạo nên một giải thưởng dành cho cầu thủ bóng đá nổi bật nhất châu Âu vào năm 1956, chính là Quả bóng Vàng, mục đích chính chỉ là góp phần thúc đẩy doanh số của France Football.

Tốp 5 ứng viên hàng đầu cho Quả bóng Vàng 2025.

Trong năm đầu tiên, việc họ chọn Stanley Matthews để vinh danh không nhận lại bất cứ lời phàn nàn nào, bất chấp khi ấy cầu thủ người Anh đã 41 tuổi và qua thời đỉnh cao từ lâu. Lần đầu ra mắt Quả bóng Vàng đã giống như giải thưởng thành tựu trọn đời.

Trong nhiều thập kỷ sau, Quả bóng Vàng tiếp tục vai trò là một giải thưởng tôn vinh hơn là lời khẳng định đây là cầu thủ xuất sắc nhất. Năm 1995 là một ví dụ. Theo tiêu chuẩn bây giờ, thật khó để George Weah được vinh danh bởi Jari Litmanen, người đã truyền cảm hứng trong chức vô địch của Ajax vô địch Champions League 1995, hoặc Juergen Klinsmann với vô số bàn thắng, hoàn toàn trội hơn. Tuy nhiên, việc trao Quả bóng Vàng cho một cầu thủ châu Phi chính là sự ghi nhận cho ảnh hưởng ngày càng tăng của các cầu thủ Lục địa đen, đồng thời truyền cảm hứng cho những đứa trẻ đam mê bóng đá trên toàn thế giới.

Tuy nhiên trong thời đại bùng nổ truyền thông, Quả bóng Vàng trở thành sự khao khát của mọi cầu thủ. Cùng với đó, cái tên được xướng lên bắt buộc phải nhận được sự thừa nhận rộng rãi, rằng đó là cầu thủ hay nhất thế giới.

Ai sẽ là chủ nhân Quả bóng Vàng 2025?

Tất cả đều biết chuyện Neymar rời Barca tới PSG nhằm thỏa mãn giấc mơ giành Quả bóng Vàng. Việc Mbappe chuyển sang Real cũng là một phần của kế hoạch sở hữu giải thưởng cao quý này. Ngay cả Ronaldo, dù đã 5 lần được vinh danh, vẫn luôn muốn nhiều hơn. Năm 2021, với tư cách Tổng biên tập France Football, Pascal Ferre tiết lộ "tham vọng duy nhất của Ronaldo là giải nghệ với số Quả bóng Vàng nhiều hơn Messi".

Khi khát khao càng lớn, tranh cãi cũng ngày một nhiều hơn. Bất cứ ai trở thành Quả bóng Vàng cũng sẽ nhận lại ý kiến trái chiều, rằng người về nhì, hoặc về ba xứng đáng hơn. Dù kết quả bình chọn dựa trên bộ tiêu chí khắt khe nhất cũng không bao giờ làm hài lòng tất cả.

Vì vậy, hãy sẵn sàng cho những tranh cãi sau đêm nay. Hành trình tìm kiếm cầu thủ xuất sắc nhất rất khó có kết quả, tương tự câu hỏi Messi hay Ronaldo vĩ đại hơn sẽ không bao giờ có câu trả lời.