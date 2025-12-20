Giành thêm một 'vàng', đoàn thể thao Việt Nam khép lại SEA Games 33 với 87 huy chương Vàng

TPO - Trong ngày thi đấu cuối cùng 20/12, Đội tuyển bơi Việt Nam xuất sắc về nhất nội dung tiếp sức bơi đường dài, cũng là tấm huy chương Vàng thứ 87, chốt sổ SEA Games 33.

Đội tuyển bơi Việt Nam đoạt huy chương Vàng nội dung tiếp sức bơi đường dài. (Ảnh: Quý Lượng)

Sáng ngày 20/12, Đội tuyển bơi Việt Nam thi đấu với đội hình 4 tuyển thủ gồm Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Mai Trần Tuấn Anh và Nguyễn Khả Nhi. Với đội hình đồng đều cùng quyết tâm cao độ, đội tuyển bơi Việt Nam về đích đầu tiên, đoạt huy chương Vàng với thành tích 1 giờ 12 phút 18 giây, trên đội Singapore và chủ nhà Thái Lan.

Như vậy, đây là tấm huy chương Vàng chốt sổ của đoàn thể thao Việt Nam bởi vào buổi chiều, đội cầu mây nam đã không thể đánh bại Malaysia ở chung kết nội dung regu. Trước đó, với chiến tích đánh bại ứng viên số một Thái Lan ở bán kết, đội cầu mây 3 người được kỳ vọng sẽ giành vàng.

Tuy nhiên ở chung kết, Ngô Thanh Long, Vương Minh Châu và Đầu Văn Hoàng dù rất nỗ lực nhưng thua chung cuộc 0-2 cùng với tỷ số 9/15 ở hai ván đấu. Cũng trong ngày 20/2, đội cầu mây nữ Việt Nam đã giành huy chương Bạc sau khi thua chủ nhà Thái Lan ở chung kết nội dung regu nữ.

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam chính thức khép lại SEA Games 33 với 87 huy chương Vàng, 81 huy chương Bạc và 110 huy chương Đồng. Chủ nhà Thái Lan đứng đầu với 223 huy chương Vàng, lập kỷ lục mới về số huy chương Vàng trong một kỳ đại hội, còn Indonesia đứng thứ hai với 91 huy chương Vàng.