Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Giành thêm một 'vàng', đoàn thể thao Việt Nam khép lại SEA Games 33 với 87 huy chương Vàng

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong ngày thi đấu cuối cùng 20/12, Đội tuyển bơi Việt Nam xuất sắc về nhất nội dung tiếp sức bơi đường dài, cũng là tấm huy chương Vàng thứ 87, chốt sổ SEA Games 33.

z7346487059809-7e7c6193fdf36eca87c2f61b5dd1a557.jpg
Đội tuyển bơi Việt Nam đoạt huy chương Vàng nội dung tiếp sức bơi đường dài. (Ảnh: Quý Lượng)

Sáng ngày 20/12, Đội tuyển bơi Việt Nam thi đấu với đội hình 4 tuyển thủ gồm Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Mai Trần Tuấn Anh và Nguyễn Khả Nhi. Với đội hình đồng đều cùng quyết tâm cao độ, đội tuyển bơi Việt Nam về đích đầu tiên, đoạt huy chương Vàng với thành tích 1 giờ 12 phút 18 giây, trên đội Singapore và chủ nhà Thái Lan.

Như vậy, đây là tấm huy chương Vàng chốt sổ của đoàn thể thao Việt Nam bởi vào buổi chiều, đội cầu mây nam đã không thể đánh bại Malaysia ở chung kết nội dung regu. Trước đó, với chiến tích đánh bại ứng viên số một Thái Lan ở bán kết, đội cầu mây 3 người được kỳ vọng sẽ giành vàng.

Tuy nhiên ở chung kết, Ngô Thanh Long, Vương Minh Châu và Đầu Văn Hoàng dù rất nỗ lực nhưng thua chung cuộc 0-2 cùng với tỷ số 9/15 ở hai ván đấu. Cũng trong ngày 20/2, đội cầu mây nữ Việt Nam đã giành huy chương Bạc sau khi thua chủ nhà Thái Lan ở chung kết nội dung regu nữ.

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam chính thức khép lại SEA Games 33 với 87 huy chương Vàng, 81 huy chương Bạc và 110 huy chương Đồng. Chủ nhà Thái Lan đứng đầu với 223 huy chương Vàng, lập kỷ lục mới về số huy chương Vàng trong một kỳ đại hội, còn Indonesia đứng thứ hai với 91 huy chương Vàng.

bxh-medal-sea-games-33.png
Thanh Hải
#SEA Games 33 #lịch thi đấu SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #chủ nhà Thái Lan #chủ nhà SEA Games 33 #bê bối SEA Games 33 #sai sót SEA Games 33

Xem thêm

Cùng chuyên mục