Tiền đạo 130 triệu euro ghi bàn đầu tiên, đưa Liverpool nhọc nhằn đi tiếp ở Cúp Liên đoàn

TPO - Rạng sáng nay, Liverpool vượt qua Southampton 2-1 trong trận đấu căng thẳng tại Cúp Liên đoàn Anh, ghi dấu ấn với bàn thắng của Isak. Đây là pha lập công đầu tiên trong màu áo mới của chân sút 130 triệu euro này.

Trận đấu Cúp Liên đoàn Anh giữa Liverpool và Southampton đã diễn ra giằng co. Đối thủ dù chỉ đá ở hạng Nhất Anh, thậm chí đứng thứ 19 nhưng vẫn đủ sức gây ra nhiều khó khăn cho đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh.

Một phần lý do vì HLV Arne Slot đã xoay tua đội hình, thay thế toàn bộ 11 cầu thủ xuất phát so với trận derby với Everton cuối tuần trước. Trong số những cầu thủ trẻ, Giovanni Leoni, 18 tuổi, Trey Nyoni, 18 tuổi, và Rio Ngumoha, 17 tuổi, đã ra sân. Isak cũng có tên ở danh sách chính thức.

Và tiền đạo người Thụy Điển không mất nhiều thời gian để in dấu ấn. Ngay đầu trận, Isak đã có một cơ hội lớn, nhưng thủ môn Alex McCarthy của Southampton đã cản phá được cú sút ở cự ly gần của tiền đạo 130 triệu euro này. Southampton lập tức phản đòn với những tình huống cực kỳ ngon ăn. Stuart Armstrong sút bóng trúng xà ngang, rồi Scienza đánh đầu ra ngoài.

Tuy nhiên, cuối hiệp 1, Isak đã hoàn thành mục tiêu là ghi bàn đầu tiên cho Liverpool. Nhận đường chuyền của Federico Chiesa, Isak tìm được khoảng trống thích hợp trong vòng cấm và dứt điểm gọn gàng. Bàn thắng này đã được cả người hâm mộ lẫn cầu thủ đắt giá mong đợi từ lâu.

Isak ghi bàn ở phút 43

Tuy nhiên, ngay sau hiệp 1, Isak đã được HLV Slot rút ra, nhường chỗ cho Hugo Ekitike. Có lẽ Liverpool vẫn muốn giữ anh cho các mặt trận quan trọng hơn. Liverpool sẽ gặp Crystal Palace trên sân khách tại Premier League vào thứ Bảy và sau đó sẽ đấu với Galatasaray trong khuôn khổ Champions League.

Tiếc rằng chỉ 10 phút sau khi rút Isak, Liverpool lại nhận trái đắng. Shea Charles đã gỡ hòa cho Southampton, và trận đấu trở nên giằng co từ đây. Những Endo, Giovanni Leoni hay Rio Ngumoha không thể giúp The Kop áp đảo đối thủ. Chỉ tới khi Ekitike lên tiếng, họ mới có được điều mình cần.

Phút 85, Ekitike ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Trong niềm vui sướng tột độ, anh đã cởi áo đấu và nhận thẻ vàng. Ekitike quên mất rằng đây là thẻ vàng thứ hai của anh, và Liverpool phải kết thúc trận đấu với ít 10 người. Dù sao thì họ vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1 để giành vé đi tiếp.