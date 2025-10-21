Lần đầu tiên có bộ ảnh màu Bác Hồ đi chuyến tàu đặc biệt cách đây 79 năm

TPO - Cách đây 79 năm, một chuyến tàu đặc biệt đã chở Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Hải Phòng trở về Hà Nội sau Hội nghị Fontainebleau năm 1946 tại Pháp. Đây không chỉ là một nhiệm vụ vận tải mà là sứ mệnh lịch sử của ngành Hỏa xa Việt Nam - nền móng của ngành đường sắt ngày nay.
Nhân kỷ niệm 79 năm truyền thống ngành đường sắt Việt Nam (21/10/1946 - 21/10/2025), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã giới thiệu bộ ảnh được phục chế màu, ghi lại khoảnh khắc trên chuyến tàu lịch sử chở Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Hải Phòng về Hà Nội sau khi tham dự Hội nghị Fontainebleau năm 1946 tại Pháp.
Theo đại diện VNR, từ đoàn tàu năm 1946 đến những chuyến tàu hiện đại hôm nay, ngành đường sắt Việt Nam vẫn không ngừng đổi thay - nhưng tinh thần đoàn kết, kỷ luật và tận tụy phục vụ đất nước vẫn vẹn nguyên như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn năm xưa. Ảnh: VNR.
Nhân kỷ niệm 79 năm truyền thống ngành đường sắt Việt Nam, VNR đã chính thức ra mắt Kênh TikTok “Đường sắt Việt Nam” - một bước đi mới trong hành trình lan tỏa hình ảnh, niềm tin và khát vọng đổi mới của ngành.