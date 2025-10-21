Lần đầu tiên có bộ ảnh màu Bác Hồ đi chuyến tàu đặc biệt cách đây 79 năm

TPO - Cách đây 79 năm, một chuyến tàu đặc biệt đã chở Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Hải Phòng trở về Hà Nội sau Hội nghị Fontainebleau năm 1946 tại Pháp. Đây không chỉ là một nhiệm vụ vận tải mà là sứ mệnh lịch sử của ngành Hỏa xa Việt Nam - nền móng của ngành đường sắt ngày nay.