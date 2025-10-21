Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Lần đầu tiên có bộ ảnh màu Bác Hồ đi chuyến tàu đặc biệt cách đây 79 năm

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cách đây 79 năm, một chuyến tàu đặc biệt đã chở Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Hải Phòng trở về Hà Nội sau Hội nghị Fontainebleau năm 1946 tại Pháp. Đây không chỉ là một nhiệm vụ vận tải mà là sứ mệnh lịch sử của ngành Hỏa xa Việt Nam - nền móng của ngành đường sắt ngày nay.

Nhân kỷ niệm 79 năm truyền thống ngành đường sắt Việt Nam (21/10/1946 - 21/10/2025), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã giới thiệu bộ ảnh được phục chế màu, ghi lại khoảnh khắc trên chuyến tàu lịch sử chở Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Hải Phòng về Hà Nội sau khi tham dự Hội nghị Fontainebleau năm 1946 tại Pháp.

1946-10-20-8.png
Theo VNR, chiều 20/10/1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cập bến cảng Hải Phòng, toàn ngành hỏa xa nhận nhiệm vụ đặc biệt: Chuẩn bị đoàn tàu đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước về Thủ đô an toàn tuyệt đối vào ngày 21/10/1946. Trong bối cảnh đất nước còn muôn vàn khó khăn, thiếu thốn về thiết bị và vật tư, những người thợ tàu vẫn nỗ lực hết mình. Với tinh thần đoàn kết, kỷ luật, họ phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân dọc tuyến, đảm bảo từng chi tiết kỹ thuật, từng mét đường ray đều an toàn tuyệt đối. Ảnh: VNR.
1946-10-20-ga-hai-phong.png
Đúng kế hoạch, sáng 21/10/1946, đoàn tàu đặc biệt lăn bánh rời ga Hải Phòng, đưa Bác Hồ﻿ trở lại Thủ đô Hà Nội. Chuyến tàu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - an toàn, đúng thời gian, đúng kế hoạch. Ảnh: VNR.
1956-02-12-bac-ho-tham-cong-truong-xay-cau-viet-tri.png
Sau chuyến đi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cảm ơn và khen ngợi ngành Hỏa xa, khẳng định vai trò quan trọng của ngành trong công cuộc kiến thiết đất nước. Người viết: “Công việc Hỏa xa là một công việc quan trọng trong sự kiến thiết nước nhà. Tôi mong anh em Sở Hỏa xa lúc nào cũng đoàn kết, cố gắng để làm tròn nhiệm vụ". Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường xây cầu Việt Trì (ảnh: VNR).
anh-1a.png
Những lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành động lực, kim chỉ nam cho toàn ngành đường sắt Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua. Ảnh: VNR.
1977-01-04-nguoi-dan-ho-chi-minh-don-doan-tau-thong-nhat-xuat-phat-tu-ha-noi-vao-tphcm.png
Sự kiện ngày 21/10/1946 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử ngành đường sắt. Để ghi nhớ và tôn vinh sự kiện trọng đại đó, ngày 11/3/1996, Thủ tướng Chính phủ﻿ đã ký quyết định lấy ngày 21/10 hằng năm là ngày truyền thống của ngành đường sắt Việt Nam. Ảnh: VNR.
1955-05-19-tham-nha-may-xe-lua-gia-lam.png
Ngày 19/5/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm﻿ - Hà Nội. Ảnh: VNR.
1955-01-24-bac-ho-tham-cong-truong-xay-dung-cau-phu-lang-thuong-ngay-tuc-mong-1-tet-nam-at-mui.png
1955-01-25-ho-chu-tich-den-tham-cong-truong-khoi-phuc-duong-sat-ha-noi-muc-nam-quan-va-cau-phu-lang-thuong-bac-giang.png
Ngày 24/1/1955 (mùng 1 Tết Ất Mùi), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm công trường khôi phục cầu Phủ Lạng Thương (nay là cầu sắt Bắc Giang). Cùng ngày, Người có thư khen ngợi cán bộ, chiến sĩ và đồng bào hoàn thành đường xe lửa Hà Nội - Mục Nam Quan﻿. Ảnh: VNR.
492770942-611824278541467-2378409632306924550-n.jpg
495570950-622353840821844-4208464034985005524-n.jpg
495576895-623931577330737-8852077595542451374-n.jpg
534285719-699470216443539-4590240529172399862-n.jpg
Theo đại diện VNR, từ đoàn tàu năm 1946 đến những chuyến tàu hiện đại hôm nay, ngành đường sắt Việt Nam vẫn không ngừng đổi thay - nhưng tinh thần đoàn kết, kỷ luật và tận tụy phục vụ đất nước vẫn vẹn nguyên như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn năm xưa. Ảnh: VNR.

Nhân kỷ niệm 79 năm truyền thống ngành đường sắt Việt Nam, VNR đã chính thức ra mắt Kênh TikTok “Đường sắt Việt Nam” - một bước đi mới trong hành trình lan tỏa hình ảnh, niềm tin và khát vọng đổi mới của ngành.

Lộc Liên
#đường sắt Việt Nam #Chủ tịch Hồ Chí Minh #chuyến tàu lịch sử #Hội nghị Fontainebleau #ngành đường sắt #kỷ niệm 79 năm #lịch sử ngành

