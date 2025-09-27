Hàng không, đường sắt được gọi tên

TPO - Tại Lễ trao Giải thưởng du lịch Việt Nam 2025 sáng 27/9 ở Hà Nội, cùng với nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hàng không và đường sắt đã được vinh danh trong hạng mục doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch tốt nhất.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Hồ Anh Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - nhấn mạnh: “Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan phong phú, di sản đặc sắc và truyền thống lịch sử hào hùng. Với quyết tâm chính trị của các địa phương và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, du lịch Việt Nam đã tăng trưởng vượt kỳ vọng cả về số lượng lẫn chất lượng. Năm nay, ngành đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa, đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn hàng đầu trong khu vực và thế giới”.

Ông Hồ Anh Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Lộc Liên.

Theo Thứ trưởng Hồ Anh Phong, Giải thưởng du lịch Việt Nam 2025 không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những đơn vị xuất sắc, mà còn là động lực để toàn ngành tiếp tục đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, nâng cao trải nghiệm du khách, qua đó khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Giải thưởng năm nay được trao ở 11 hạng mục chính, trong đó hạng mục giải thưởng hãng hàng không phục vụ khách du lịch đã vinh danh Vietnam Airlines và Vietjet.

Đối với Vietnam Airlines, hiện hãng đang khai thác hơn 110 đường bay nội địa và quốc tế, phục vụ hàng chục triệu lượt khách mỗi năm, trở thành cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và các trung tâm du lịch hàng đầu toàn cầu. Sau 30 năm hoạt động, Hãng đã phục vụ hơn 350 triệu lượt khách, khẳng định dấu ấn trong sự phát triển của hàng không và du lịch Việt Nam.

Ở hạng mục đơn vị đường sắt phục vụ khách du lịch vinh danh Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (VNR).

VNR được vinh là Đơn vị đường sắt phục vụ khách du lịch tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025. Ảnh: VNR.

Đây không phải lần đầu đường sắt được vinh danh giải thưởng về giải thưởng du lịch. Bởi theo công bố mới nhất từ nhiều tổ chức xếp hạng du lịch quốc tế, nhiều tuyến đường sắt của Việt Nam nằm trong nhóm được đánh giá hấp dẫn nhất châu Á nhờ cảnh quan ngoạn mục, dịch vụ ngày càng nâng cấp và giá trị trải nghiệm độc đáo. Đặc biệt, các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Đà Nẵng - Huế hay TPHCM - Nha Trang thường xuyên góp mặt trong danh sách những hành trình đường sắt đẹp nhất thế giới.

Đối với hạng mục giải thưởng điểm du lịch cộng đồng 2025 đã gọi tên Bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu; Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam; Làng gốm Thanh Hà;...

Theo Tổ chức du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), trong 6 tháng đầu năm nay, du lịch Việt Nam tăng trưởng 21%. Riêng 8 tháng đầu năm, cả nước đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế (tăng 21,7% so với cùng kỳ 2024), phục vụ 106 triệu lượt khách nội địa, tổng thu ước đạt 707.000 tỷ đồng. Việt Nam cũng liên tục cải thiện vị trí trong Báo cáo năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu.